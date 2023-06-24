PLG／富邦勇士3連霸 上千球迷參與封王遊行

台灣職籃P. LEAGUE+ 台北富邦勇士完成3連霸，今天舉行封王遊行，從台北市政府出發，與球迷分享奪冠喜悅，吸引上千名球迷參與。

富邦勇士今年在7戰4勝制總冠軍賽系列賽，以4比2扳倒例行賽龍頭新北國王，連3年高舉金盃，繼去年舉辦封王遊行，成為台灣職籃創舉後，球隊今年再次透過封王遊行分享這份冠軍榮耀。

富邦勇士今天下午先前往台北市政府參與市府感謝儀式，台北市長蔣萬安勉勵球隊，在締造勇士3連霸王朝後，接下來繼續朝4連霸邁進。

在結束北市府感謝儀式後，勇士球員和教練搭乘冠軍雙層巴士，從市府路出發，造訪整個信義商圈和台北101，最終抵達台北文創文化廣場，全長約4.3公里，球團初估，至少吸引上千名球迷參與。

勇士球團隨後舉行球迷感恩會，領隊蔡承儒、總教練許晉哲、球員林志傑與蔡文誠輪流致詞分享奪冠喜悅，球員們也與現場球迷擊掌互動。

許晉哲表示，今年球隊感受到非常大壓力，各隊針對勇士留用洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）、辛特力（Michael Singletary），且新加入洋將強森（ChrisJohnson），紛紛挑選不同洋將應戰。

許晉哲強調，3連霸過程非常艱辛，今年農曆年前球隊戰績7勝8敗，「張宗憲一度跟我說，我們季後賽（機會）都快沒了，你還不讓我上」，他表示，後來球隊年後開始調整，為季後賽做準備，最終有機會與球迷共同慶祝。