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WSBL／國泰女籃跨聯賽30連霸 新董事長期勉：用獎牌寫日記

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國泰人壽董事長熊明河（中）和國泰女籃球員合影。記者曾思儒／攝影
國泰人壽董事長熊明河（中）和國泰女籃球員合影。記者曾思儒／攝影

上月以直落3迎接第18屆WSBL金盃的國泰女籃，今天舉辦跨社甲聯賽的30連霸感恩晚會，歷屆獎盃一字排開聲勢驚人，剛接任國泰人壽董事長的熊明河笑說，看到過往影片讓他回想到年輕時用廣播「聽」比賽的回憶，也期勉所有隊職員繼續努力，「用獎牌寫日記」。

國泰除今年總冠軍賽以直落3完成連霸，締造第一屆到第18屆「參賽就奪冠」紀錄，唯一缺失的金盃只有第5屆沒有參賽，銜接社甲聯賽的13連霸，等同締造台灣女籃單一球隊史無前例的30連霸紀錄。

為感謝國泰金控和國泰人壽一路大力支持，國泰女籃今天舉辦感恩餐會，歷年打下汗馬功勞的退役選手也有多人出席，包括馬樹秀、覃素莉、HBL北一女教練駱燕萍、張曉玉等「學姊」都一起參與特別時刻。

本月剛接下國泰人壽董事長的熊明河提到，今年除國泰女籃奪冠，淡水商工也打下史無前例的HBL女甲4連霸，可說雙喜臨門，「民國58年為響應政府對全民體育的推動，成立了國泰女籃，歷屆領隊、教練的努力下，用汗水、淚水交織成各種成果，整個歷程由大家所努力出來」。

從球員到國泰總教練的「貝兒」鄭慧芸形容，國泰就像一株大樹，「大樹下的孩子什麼都有，也都很願意回饋。」她提到，國泰超過50年來持續投資女籃，公司的全力支持就是所有選手堅持下去的動力，「真的是感恩又感激」。

今年獲得WSBL年度MVP的鄭伊秀，剛好進入國泰10年，她透露看到紀錄各個時刻的紀念影片十分感動，自己不知不覺也參與三分之一的霸業，「30連霸，真的很不容易，期許自己在這個團隊繼續幫助大家銜接上來，多給隊友鼓勵」。

國泰連霸感恩餐會展示30座冠軍盃。記者曾思儒／攝影
國泰連霸感恩餐會展示30座冠軍盃。記者曾思儒／攝影
國泰人壽董事長熊明河（中）和國泰女籃球員合影。記者曾思儒／攝影
國泰人壽董事長熊明河（中）和國泰女籃球員合影。記者曾思儒／攝影
國泰教頭鄭慧芸（左一）、今年WSBL年度MVP鄭伊秀（左二）、WSBL總冠軍賽MVP林育庭（右二）和藍浩語一同和「獎盃海」合。記者曾思儒／攝影
國泰教頭鄭慧芸（左一）、今年WSBL年度MVP鄭伊秀（左二）、WSBL總冠軍賽MVP林育庭（右二）和藍浩語一同和「獎盃海」合。記者曾思儒／攝影

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