PLG／受楊敬敏出軌事件波及 隊友林力仁要「吉」造謠者
二連霸PLG年度MVP的新北國王隊球星楊敬敏，因被球迷踢爆和女球迷婚外情，已婚的他形象崩壞，很快在社群宣布「放棄一切」，離開球場並卸下球員工會理事長職務，接下來反省改過，回歸家庭，等於「原地退休」。
然而這起事件也波及到隊友林力仁，被網友點名也是「偷吃慣犯」，他除了第一時間在社群上自清，今天進一步發表聲明，表示網友的指控是子虛烏有，完全沒有這件事，呼籲外界不要被誤導，並會採取法律行動保戶權益，讓造謠者受到應有的處罰！
林力仁聲明如下：
我，林力仁，職業籃球運動員，身為公眾人物，我深感責任重大，必須對行為和言論負起完全的責任。近日，我不得不面對一些關於我的私生活的不實傳聞和指控，這些傳聞侵害了我和我太太的名譽，也給我們帶來了極大的困擾和傷痛。
我想強調的是，這些傳聞都是毫無根據的、完全虛假的。我對我的太太忠貞不二，並以家庭和婚姻的尊嚴為首要。我們的婚姻是建立在愛、忠誠和互相尊重的基礎上，並且我們經受住了時間的考驗和各種挑戰。
我對這些無憑據的傳聞感到非常沮喪和失望，因為它們嚴重影響了我的個人生活和職業形象。我呼籲大家不要被誤導，不要盲目相信這些沒有證據支持的指控和流言蜚語。
同時，我也要告訴那些刻意散佈謠言的人，你們的行為是不負責任和不道德的。造謠和散播不實信息不僅對我個人造成了傷害，也對我的家人和愛我的粉絲們造成了傷害。我將採取一切法律行動來保護我的權益，並確保這些造謠者受到應有的懲罰。
最後，我要感謝那些一直支持我的家人、朋友和球迷們，你們的支持和關愛是我前進的動力。我相信真相終將浮出水面，我將繼續專注於我的職業生涯，努力取得更好的成績，以回報大家對我的信任和支持。
再次感謝大家的理解和支持。
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