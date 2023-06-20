PLG／受楊敬敏出軌事件波及 隊友林力仁要「吉」造謠者

二連霸PLG年度MVP的新北國王隊球星楊敬敏，因被球迷踢爆和女球迷婚外情，已婚的他形象崩壞，很快在社群宣布「放棄一切」，離開球場並卸下球員工會理事長職務，接下來反省改過，回歸家庭，等於「原地退休」。

然而這起事件也波及到隊友林力仁，被網友點名也是「偷吃慣犯」，他除了第一時間在社群上自清，今天進一步發表聲明，表示網友的指控是子虛烏有，完全沒有這件事，呼籲外界不要被誤導，並會採取法律行動保戶權益，讓造謠者受到應有的處罰！

林力仁聲明如下：