3對3／WSBL選秀探花領軍 北市大奪國泰青年節冠軍

國泰青年節高中暨大專3X3籃球賽，全國總決賽今天產出各組冠軍，大專女子組由「北市大」以9：5擊敗由楊雅婷領軍的「對不起是我不隊」，首度參賽就開心摘下后冠，也讓即將從大學畢業的「獎金獵人」楊雅婷，在國泰青年節3X3的「最後一舞」留下遺憾。

北市大隊長，同時也是WSBL選秀探花的楊家佳說：「我們早就預料可能會在冠軍賽遇到楊雅婷，因為她有身材優勢，我們的策略就是加強身體對抗性，最後拿下冠軍，也有達到我們的預期。」

楊家佳雖然是台北市立大學的甲一級校隊隊員，不過去年因為膝蓋動刀所以沒有登錄，今年傷癒復出就拿下國泰青年節3X3冠軍，也讓未來即將投入WSBL戰場的她，對自己的復原狀況更有自信。

身為國泰青年節3X3常勝軍的楊雅婷，過去曾在國泰青年節3X3締造創下7年5冠的輝煌成就，今年即將畢業的她，雖然錯失冠軍，沒能為學生球員時代畫下完美句點，但回首這麼多年的「獎金獵人」生涯，楊雅婷心中充滿感謝，「雖然很不捨，但很謝謝國泰每年辦這個比賽，也謝謝隊友這麼多年一直陪我打球。」

談到未來規劃，楊雅婷表示想朝籃球教練方向發展，換個角度繼續傳承籃球這項運動，她笑說：「我想我這輩子應該是離不開籃球了。」

今年全國決賽有來自北、中、南共48支隊伍捉對廝殺，除「北市大」之外，大專男子組是由來自台南的「鑫冠茶葉」完成二連霸；高中男子組由「是狗不吧」封王；高中女子組則是由來自陽明高中的「208」登上后座。

走過近兩年疫情影響，國泰青年節3X3鼓勵熱愛運動的青年學子重新走出戶外，國泰人壽廖昶超協理也鼓勵球員，「因為籃球是團隊運動，我們希望台灣的年輕學子把專注的態度、團結的精神展現出來，也希望大家透過比賽，認識全台各地不同的青年朋友，彼此聯絡，為未來的人生道路結交幾個更有力的助力。」