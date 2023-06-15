PLG／富邦勇士三連霸 強森MVP

衛冕軍台北富邦勇士昨天在總冠軍賽第6戰，靠著「野獸」林志傑與洋將強森聯手攻下50分，於第四節擺脫新北國王的一路糾纏，最終以118：104勝出，在滿場7000名觀眾面前拋下三連霸藍色彩帶，而強森也拿下總冠軍賽MVP。

系列賽前5戰打完取得3：2聽牌優勢的富邦勇士，昨天回到主場再戰國王，上半場富邦勇士洋將強森就火力全開猛轟22分、抓下8籃板，不過上賽季還披富邦勇士戰袍的國王後衛林書緯同樣火力全開，第二節猛轟冠軍賽史上單節最高的19分，幫助國王上半場僅1分落後。

易籃後兩隊持續激烈的拉鋸戰，尤其是兩隊陣中老將林志傑與楊敬敏相繼挺身接管戰局，先是楊敬敏領軍幫助國王超前比數，但隨後林志傑三分砲火全開，個人單節猛轟3顆三分球，團隊單節累積投進7顆三分球，幫助富邦勇士一度11分領先。

第四節林志傑延續火燙手感，在國王靠著楊敬敏與林書緯的三分球追分下，連續演出精彩的突破上籃止血，加上張宗憲外線支援，助富邦勇士拉開14分差距終結系列賽。林志傑攻下23分、5籃板、7助攻，成為富邦勇士封王的最大功臣。