PLG／塞瑟夫新高33分踢館國王 勇士取得「聽牌」第3勝

勝隊就能取得「聽牌」優勢的PLG總冠軍賽第5戰，衛冕軍台北富邦勇士雖浪費最多18分領先，第四節遭主場的新北國王追平，但洋將塞瑟夫轟下個人PLG三季最高的33分，林志傑最後時刻再連拿4分，助隊以111：105「踢館」成功，搶下關鍵第3勝。

前4戰兩隊各拿2勝，今天形同「聽牌」關鍵戰，作客的勇士「變陣」，將2連勝洋將組合強森和塞瑟夫再派上場，第一戰右手中指第一節骨折的蔡文誠也回歸。

開賽不到4分半，勇士就打出13：2攻勢，國王暫停後靠洋將曼尼高飆進外線止血；6分10秒楊敬敏卡位時遭勇士洋將強森撞倒，讓球迷一陣鼓譟，下波塞瑟夫遭吹犯規後勇士已達加罰狀態，牧倫斯2罰俱中後追到10：15，但國王有塞瑟夫單節13分領軍，首節仍取得32：22領先。

第二節勇士打出17：9攻勢，「野獸」林志傑切入後勇士領先擴大到49：31，18分也是上半場差距最大一刻；國王靠洋將曼尼高和牧倫斯緊咬比數，半場打完才以50：61緊追。

楊敬敏飆進外線後再拋投得手，連拿5分下助國王將差距縮小到65：71，但勇士在強森、塞瑟夫發揮下打出10：3攻勢，勇士領先再到兩位數，不過賽前領到年度洋將的牧倫斯先飆進外線，籃下再放進2分，李愷諺追加三分球，國王再追到76：81，楊敬敏、牧倫斯接連籃下打進更追到80：83，勇士靠周桂羽外線止血，塞瑟夫再飆進讀秒階段外線，讓勇士帶著93：87領先進入決勝節。

決勝節林志傑和林書緯爭球遭吹違反運動精神犯規，林書緯2罰後再投進追平分，兩隊98：98平手，但勇士先有塞瑟夫投進領先球，3分03秒洪楷傑再飆進外線，塞瑟夫再追加分數，勇士再取得105：99領先；國王戴維斯籃下灌籃後，林志傑讀秒階段拋進保險分，戴維斯籃下補籃得手後國王祭出犯規戰術，林志傑最後4罰中2，加上國王外線追分無果，最終勇士就以111：105搶下勝利。