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PLG／勇士隊球迷丟水瓶…他也是其中之一 台灣大總經理林之晨道歉

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大總經理林之晨。記者侯永全／攝影
台灣大總經理林之晨。記者侯永全／攝影

PLG台北富邦勇士隊今天在總冠軍賽第4戰在主場上一路挨打，第四節時，還發生場邊球迷將水瓶丟入場中的意外插曲，而台灣大總經理林之晨也是其中之一；今（10）日深夜林之晨在臉書上道歉，他表示，「對於今天在和平籃球場上，沒有控制好情緒，而做出不合宜的行為、錯誤的示範，在此鄭重向聯盟、球團及所有球迷朋友，致上最深的歉意。」

林之晨說，事發後，已經第一時間聯繫聯盟與球團，對於造成的困擾，向聯盟與球團表達最深的歉意，接下來也將尊重聯盟與球團所有處置，更會深自檢討。雖然將有一段時間不能進場為富邦勇士加油，但個人仍將持續以各種形式支持台灣籃球，祝福接下來的球賽順利，台灣職籃加油。

富邦勇士今天在主場與新北國王隊進行冠軍賽第4戰，不過在上下半場都一度落後到20分以上，儘管末節一度吹起反攻號角，但最終仍是以10分差距吞下敗仗。

不過今天比賽進行到第4節時，富邦勇士洋將辛特力進攻踩到國王簡祐哲的腳後，不但沒有要到犯規還被吹判走步違例，一度引發場邊球迷與辛特力的不滿，辛特力與富邦勇士板凳席雙雙吞下技術犯規，而球迷則是將水瓶丟入場內，引發現場混亂。

新北國王總教練萊恩與林書緯在賽後雙雙表達對於丟水瓶事件的不滿，而地主富邦勇士總教練許晉哲也在賽後記者會上，代表球迷致歉。

富邦勇士隊主場今天發生球迷扔水瓶進場的事件。圖／台北富邦勇士隊提供
富邦勇士隊主場今天發生球迷扔水瓶進場的事件。圖／台北富邦勇士隊提供

富邦勇士 許晉哲

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