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PLG／球迷不滿判決丟水瓶 富邦勇士：G6與下一季不得進場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士隊主場今天發生球迷扔水瓶進場的事件。圖／台北富邦勇士隊提供
富邦勇士隊主場今天發生球迷扔水瓶進場的事件。圖／台北富邦勇士隊提供

台北富邦勇士隊今天與新北國王隊在台北和平籃球館進行總冠軍賽第4戰，不過卻在比賽進入第4節時發生了球迷因不滿判決將水瓶扔進場內的插曲，而富邦勇士球團也在賽後發聲明表示，此球迷除了G6將遭到禁止進場外，下賽季也不得進入富邦勇士主場觀賽。

富邦勇士球團指出，針對本場賽事，觀眾席丟擲物品入場一事，球團表示此球迷行為已影響球賽進行且恐會造成場上球員安全之疑慮，因此決定懲處下一賽季與接下來的冠軍賽第6戰將不得進入勇士主場觀賽，「球團強烈譴責此行為，且未來將加強控管場內賽事保安問題。」

至於PLG聯盟也發出聲明表示，安全的比賽環境是聯盟與各球團一直在努力的方向，同時有賴進場球迷一起配合，為確保賽場上的工作人員都能在安全的情況下順利完成工作，聯盟與各球團皆已達成共識，未來若再發生類似情事，聯盟及主隊工作人員有權將滋事球迷強制離場，並視情節決議相關處置。

富邦勇士 新北國王 PLG

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