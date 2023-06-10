PLG／勇士總冠軍賽第4戰改派辛特力 教頭揭原因

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士今天總冠軍賽第4戰出戰新北國王，洋將改派辛特力，總教練許晉哲說，考量辛特力休兵2場、體能充沛，可以讓陣中老將更多調整空間。

富邦勇士總冠軍賽在第2、3戰取勝後，今天第4戰意外調整洋將陣容，登錄過去2場坐板凳的辛特力（Michael Singletary），搭配洋將塞瑟夫（IhorZaytsev）。

勇士總教練許晉哲出席賽後記者會時表示，主要考量體能，辛特力目前陣中體力最充沛的球員，觀察前1場比賽林志傑、張宗憲、周桂羽體能下滑地很快，希望給予老將充分的時間休息、調整。

勇士第4戰最終以97比107輸球，錯失率先聽牌機會，系列賽被國王隊扳成2比2平手，許晉哲認為，球隊防守端確實出了很大問題，「被對方得107分，不要講冠軍賽 ，例行賽被得超過百分，都不太可能贏球」。

許晉哲強調，系列賽形成2比2平手後，接下來變3戰2勝制比賽，希望盡快修正第4戰問題。

談到球隊首節得分偏少狀況，許晉哲透露，會思考調整先發陣容，考慮先派年輕球員，再派老將林志傑等人，但還需後續觀看比賽影片以及與教練團討論後再決定。