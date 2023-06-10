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PLG／比賽到一半…球迷丟水瓶、爆噓聲 林書緯：不能欺負我們

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書緯在幫助國王隊拿下勝利後一度大動作慶祝並回應客場球迷的噓聲。記者曾原信／攝影
林書緯在幫助國王隊拿下勝利後一度大動作慶祝並回應客場球迷的噓聲。記者曾原信／攝影

PLG總冠軍賽第4戰今天在台北和平籃球館舉行，儘管作客的新北國王隊一路領先，但比賽進行到第四節時卻發生了場邊球迷將水瓶丟進場的插曲，賽後帶領球隊取勝的新北國王後衛林書緯就直言，球迷丟水瓶是相當不尊重的行為，他認為在丟水瓶事件後就知道裁判不會吹富邦勇士隊犯規，但他也想讓大家知道球隊不能被欺負。

國王今天在冠軍賽第4戰繼續做客富邦勇士主場，在一路領先的情況下，第四節富邦勇士洋將辛特力在踩到國王簡祐哲的腳扭傷，還被吹判走步違例時，導致富邦勇士主場球迷相當不滿，一度有球迷將水瓶丟向場中。

而在這次的事件後富邦勇士反而點燃反撲氣燄，一度追到僅剩10分差距，不過國王林書緯關鍵時刻挺身而出連得5分，在國王贏球後他也大動作慶祝，引發球迷的噓聲，而林書緯更是將雙手放在耳邊接受噓聲「洗禮」。

談到會與富邦勇士球迷有如此大動作的回應，上賽季還身披富邦勇士戰袍的林書緯說：「他們丟水瓶滿不尊重，我只是想保護我們球隊，就讓他們知道你不能欺負我們，想保護隊友。發生水瓶（事件）後，我覺得裁判不會吹他們犯規，可是其實是犯規，就因為這個原因我們失誤比較多，因為他們真的在犯規我們，但我們知道這個狀況後要更多的保護球。」

而國王總教練萊恩也呼籲球迷應該要注意場上球員、教練、工作人員甚至是媒體的安全，且如果丟水瓶事件發生在國王主場，球迷將會遭到禁止進場，「當有球迷丟水瓶下來，我就知道他們會讓富邦球員繼續有這樣身體對抗和侵略性防守，相反的我們一個動作就會很快被吹犯規，讓球迷參與其中營造這個氣勢。」

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