PLG／比賽到一半…球迷丟水瓶、爆噓聲 林書緯：不能欺負我們

PLG總冠軍賽第4戰今天在台北和平籃球館舉行，儘管作客的新北國王隊一路領先，但比賽進行到第四節時卻發生了場邊球迷將水瓶丟進場的插曲，賽後帶領球隊取勝的新北國王後衛林書緯就直言，球迷丟水瓶是相當不尊重的行為，他認為在丟水瓶事件後就知道裁判不會吹富邦勇士隊犯規，但他也想讓大家知道球隊不能被欺負。

國王今天在冠軍賽第4戰繼續做客富邦勇士主場，在一路領先的情況下，第四節富邦勇士洋將辛特力在踩到國王簡祐哲的腳扭傷，還被吹判走步違例時，導致富邦勇士主場球迷相當不滿，一度有球迷將水瓶丟向場中。

而在這次的事件後富邦勇士反而點燃反撲氣燄，一度追到僅剩10分差距，不過國王林書緯關鍵時刻挺身而出連得5分，在國王贏球後他也大動作慶祝，引發球迷的噓聲，而林書緯更是將雙手放在耳邊接受噓聲「洗禮」。

談到會與富邦勇士球迷有如此大動作的回應，上賽季還身披富邦勇士戰袍的林書緯說：「他們丟水瓶滿不尊重，我只是想保護我們球隊，就讓他們知道你不能欺負我們，想保護隊友。發生水瓶（事件）後，我覺得裁判不會吹他們犯規，可是其實是犯規，就因為這個原因我們失誤比較多，因為他們真的在犯規我們，但我們知道這個狀況後要更多的保護球。」

而國王總教練萊恩也呼籲球迷應該要注意場上球員、教練、工作人員甚至是媒體的安全，且如果丟水瓶事件發生在國王主場，球迷將會遭到禁止進場，「當有球迷丟水瓶下來，我就知道他們會讓富邦球員繼續有這樣身體對抗和侵略性防守，相反的我們一個動作就會很快被吹犯規，讓球迷參與其中營造這個氣勢。」