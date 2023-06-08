PLG／強森「雙20」、張文平扮奇兵 勇士逆轉國王奪連勝

PLG總冠軍賽第3戰今天在衛冕軍台北富邦勇士主場和平籃球館登場，兩隊延續前兩場防守戰態勢，上半場國王以42：39領先，但勇士有射手張文平扮演奇兵，加上洋將強森繳出29分、25籃板的「雙20」數據，助勇士在滿場7千名球迷見證下以97：91守護勝利，總冠軍賽取得2勝1敗領先。

尋求3連霸的勇士延續第2戰奪勝的洋將配置，由強森搭配塞瑟夫，首節強森就有9分、12籃板進帳，12籃板更寫下聯盟單節最高紀錄，但國王首節仍在洋將曼尼高領軍下取得20：17領先。

曼尼高第二節再獨拿5分，助隊打出6：1攻勢拉開領先，國王新秀陳俊男更封下勇士「噴射機」張宗憲的上籃，但國王之後也陷入超過4分鐘的得分荒，讓勇士將差距縮小到24：26，加上強森暴扣、張文平連飆2記外線，助隊追到34：35，但國王靠洋將牧倫斯強攻籃下，半場仍握有42：39微幅領先。

第三節勇士雙洋將接連強攻籃下，連拿4分助勇士一度1分反超，但平手之際國王林書緯幾乎零度角拋投得手還造成曾祥鈞犯規，完成「3分打」後再飆進外線，個人連拿6分下助國王取得53：47領先，國王「阿美戰士」楊敬敏外線也開火，助國王領先擴大到58：49；勇士拒絕投降，洪楷傑外線破網後追到60：64，強森追加外線後更將比數縮小到65：66，三節打完勇士也僅以67：68落後。

強森第四節接管戰局，中距離跳投外加連2記外線破網，個人連拿8分下助隊76：72反超；國王靠戴維斯補籃、楊敬敏2罰追平，但張文平底線飆進單場第3記三分彈、曾祥鈞中距離破網，簡廷兆再切入取分，勇士一波7：0攻勢逼國王喊出暫停，但恢復比賽後塞瑟夫再飆外線，勇士領先首度達兩位數。

國王靠李愷諺、牧倫斯6罰俱中加上牧倫斯補籃得手，回敬一波8：0攻勢，勇士靠周桂羽切入、中距離連拿4分止血，國王也有林書緯籃下打進，勇士維持90：86領先；最後46秒林志傑飆進全場第一顆外線進球，楊敬敏馬上回敬底角外線，24.7秒林志傑2罰俱中為勇士下保險分，最後6秒林志傑再造成國王戴維斯第6犯，最終勇士就以97：91奪勝。