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T1聯盟／續約無望？魔獸控減薪超過6成「很失望」 雲豹：計算方式不同

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T1聯盟／魔獸控減薪破6成恐難續約 雲豹：一部分成激勵獎金

聯合新聞網／ 綜合報導
球迷下季恐怕很難再看到霍華德於台灣獻技。 曾思儒
球迷下季恐怕很難再看到霍華德於台灣獻技。 曾思儒

在台颳起「魔獸旋風」的霍華德，雖曾多此表達欲返台打球，還在離境時淚灑機場，但他稍早受訪時卻表示，由於雲豹提出的續約調降降薪幅度高達65%，下季恐怕無法如願重回台灣，而雲豹球團則回應是「計算方式不同」造成差異。

魔獸今日接受TVBS遠距採訪時表示，桃園永豐雲豹遞給他的新一紙合約中，自己的薪水慘遭腰斬，「賽季結束時，我們洽談的薪水比第一次來台時少了65%，我覺得這很不尊重我」，並表示自己對球隊「很有價值」，獲得如此待遇令他相當失望。。

不過，雲豹球團執行長張建偉出面回應，雙方的認知差異在於薪水一部分改為「激勵獎金」才會有誤會，「霍華德本季出賽20場、因傷缺席10場，因此決定將計算方式改為勝場獎金、敗場獎金、不出賽無獎金，搭配穩定薪水」，並強調用意在於激勵選手「認真打、用力打」。

霍華德本季在T1聯盟繳出場均23.2分、5助攻、16.2籃板，因此他若下季無法回歸，除了場外人氣外，球隊戰力也會大打折扣。

T1聯盟 霍華德 桃園雲豹

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