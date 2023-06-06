T1聯盟／曝可能有新金控球隊加盟 雲豹不介意讓出狀元籤

台灣職籃T1聯盟桃園雲豹本季例行賽墊底作收，本土球員戰力如何補強也是重點，球團執行長張建偉說：「今年很多好球員合約到期，我們都會極力爭取，加上狀元籤，我相信會有好的結局。」

張建偉今天召開說明會，針對雲豹下個賽季的走向清楚說明。根據雲豹球團提供的資料，目前還有複數年合約的本土球員，僅剩下陳孝榕、陳建銘、鄭瑋、羅振峰、盧捷閔等5人，其餘都是屬於到期約。

張建偉透露，「今年是T1第2個賽季結束，許多本土球員的合約當初也都是簽2年，因此我們的本土球員也會盡力去換血，所以我們是全方面接觸，加上這次我們也有狀元籤，所以會放比較多心力去做遴選前的溝通。」

外界盛傳某大型金控公司下個賽季就將進駐T1聯盟，成為新的球隊。依規定，T1將會召開常務理事會，投票決定新球隊的相關規章以及是否擁有選秀狀元籤的資格。

對此張建偉坦言，「我們會持續跟聯盟和各球團溝通，當然希望狀元籤可以留在我們手上，以維持戰力平衡的部分，但畢竟聯盟是多數決，如果大家投票決定要怎麼做，雲豹這邊也只能配合。」

張建偉也透露，球團這邊想要的是「人選」而非「選秀順序」。他解釋：「如果最終聯盟決議把狀元籤給新進球隊也無妨，只要他們想要的第1順位人選和我們不同，雲豹這邊也不會堅持要留住這個狀元籤。」

只不過，T1在本季開打前就已經宣布，第3季將回歸「自然選秀」，和之前的「指名制」選秀不同，如今雲豹這樣的想法和作法，有可能和聯盟選秀制度相牴觸，可能又要變成選秀前各球團私下「喬」屬意的人選。