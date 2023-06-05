PLG／「野獸」林志傑將滿41歲未退化 出賽時間創PLG生涯最長

PLG台北富邦勇士隊「野獸」林志傑今天在總冠軍賽第2戰拿下15分、8籃板，上場時間是生涯最高37分29秒，11日滿41歲的他賽後雙腳膝蓋、腳踝都包著冰袋，反映出戰局相當激烈。

林志傑在場上完全沒退化跡象，之前在台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）單場最多上場時間是去年的36分40秒。

林志傑賽後接受媒體聯訪表示，好像沒感覺這麼久，但總冠軍賽就是這麼高強度，必須適應；賽後肩膀有些撞傷，雖有點疲憊，但也必須撐下去。

林志傑第4節個人連得7分，化解勇士得分荒，更幫球隊穩定軍心，繼續保持領先。

他說，看對手怎麼防守再決定怎麼進攻，盡量解讀對手策略，打起來也會較輕鬆，不太需要調配體力。

勇士總教練許晉哲表示，這場用2個大洋將就是為鞏固籃板，進攻控制權就交給本土球員，林志傑及球員張宗憲都不想帶著0比2劣勢回主場，這場都打得很積極主動。