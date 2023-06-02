籃球／PLG、T1合併？陳建州重申：假議題

近來台灣兩大職籃PLG、T1的合併議題發燒，PLG執行長陳建州今天重申：「合併一直都是假議題，短時間內也不會有這種情況發生。」

台灣兩大職籃P. LEAGUE+聯盟、T1職業籃球聯盟先後成立，帶動籃球熱潮，也讓球員有更多選擇和更好的薪資收入，加上原有的SBL超級籃球聯賽，目前有16支籃球隊共存。

只不過聯盟中一定會有強、弱隊伍，加上球團老闆的口袋深度也不同，讓外界開始有了兩聯盟是不是會合併的聲音出現。

陳建州今天在總冠軍賽前媒體日接受聯訪時說：「我再度重申，合併就是一個假議題，聯盟的會議上，各球團從來沒有人討論過，也希望這個話題能到此結束，把重點放在明天開打的總冠軍賽上。」

陳建州表示：「PLG剛走完第1個3年，還有很多的細節需要持續優化，短時間內也不會有合併的狀況出現，但我們不排除讓其他球隊加入這個聯盟的可能性，但也絕不會是這1、2年會發生的事情。」

談到PLG的未來，陳建州很有信心地說：「如果將來有球隊要加入，我們的規章都有很嚴格的審核條件，我們最講求的就是新球隊的品質和競爭力，畢竟聯盟現在已經發展得不錯，我們無法承擔一個從零開始的新球隊加入。」