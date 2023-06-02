快訊

發現有異樣…何孟樺爆民進黨性騷第3案 哽咽發聲：當初是我鼓勵同仁上報

女子到ATM領4萬「少1步驟」5000元消失！銀行冷回4字拒絕賠償

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／PLG、T1合併？陳建州重申：假議題

中央社／ 台北2日電
PLG執行長陳建州(中)在總冠軍賽前受訪。 PLG提供
PLG執行長陳建州(中)在總冠軍賽前受訪。 PLG提供

近來台灣兩大職籃PLG、T1的合併議題發燒，PLG執行長陳建州今天重申：「合併一直都是假議題，短時間內也不會有這種情況發生。」

台灣兩大職籃P. LEAGUE+聯盟、T1職業籃球聯盟先後成立，帶動籃球熱潮，也讓球員有更多選擇和更好的薪資收入，加上原有的SBL超級籃球聯賽，目前有16支籃球隊共存。

只不過聯盟中一定會有強、弱隊伍，加上球團老闆的口袋深度也不同，讓外界開始有了兩聯盟是不是會合併的聲音出現。

陳建州今天在總冠軍賽前媒體日接受聯訪時說：「我再度重申，合併就是一個假議題，聯盟的會議上，各球團從來沒有人討論過，也希望這個話題能到此結束，把重點放在明天開打的總冠軍賽上。」

陳建州表示：「PLG剛走完第1個3年，還有很多的細節需要持續優化，短時間內也不會有合併的狀況出現，但我們不排除讓其他球隊加入這個聯盟的可能性，但也絕不會是這1、2年會發生的事情。」

談到PLG的未來，陳建州很有信心地說：「如果將來有球隊要加入，我們的規章都有很嚴格的審核條件，我們最講求的就是新球隊的品質和競爭力，畢竟聯盟現在已經發展得不錯，我們無法承擔一個從零開始的新球隊加入。」

延伸閱讀

陳建州揹病重親妹回家催淚　范范祈禱奇蹟出現「等到能移植的肺」

陳建州揹妹上樓，曝妹妹正等待器官移植！最困難的移植手術，4種情況需要肺移植

PLG／談下季變化 陳建州：對台籃好總冠軍賽後都能談

HBL／爸爸罹癌仍支持籃球路 邱翊安努力拚回報

相關新聞

籃球／PLG、T1合併？陳建州重申：假議題

近來台灣兩大職籃PLG、T1的合併議題發燒，PLG執行長陳建州今天重申：「合併一直都是假議題，短時間內也不會有這種情況發...

PLG／吉爾貝克奪年度防守球員 高國豪3度入選防守第一隊

P. LEAGUE+ 今天（06/02）公布佈2022-23年度防守球員及防守第一隊，年度防守球員由福爾摩沙台新夢想家隊...

PLG／投審會增資案通過 鋼鐵人全力爭取林書豪新球季續留

高雄17直播鋼鐵人隊在2022-23年球季帶給球迷煥然一新的體驗，最大的關鍵除了「豪小子」林書豪的加盟，率領球隊打出「從...

T1聯盟／奪MVP不自滿 阿巴西：要比以前更厲害

高中沒打HBL，讓新北中信特攻「黑豹」阿巴西一度懷疑自己的籃球路，不過從UBA打出知名度、T1聯盟第一個賽季奪下年度新人...

T1聯盟／沒拿年度MVP不打緊 林韋翰：想再拿FMVP

上月T1聯盟總冠軍賽先拿一座MVP，新北中信特攻當家球星林韋翰，今天年度頒獎典禮再不斷上台，領取抄截王、助攻王、年度防守...

T1聯盟／拿第六人再奪新人王 谷毛唯嘉盼獵鷹捧金盃

台南台鋼獵鷹新秀谷毛唯嘉第一個職業賽季就是豐收年，除奪下T1聯盟2022到23賽季的年度第六人，今天頒獎典禮更上台領取年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦