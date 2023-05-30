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T1聯盟／「魔獸」今晚離開台灣！球星魅力永恆經典

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）展現魅力 余承翰
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）展現魅力 余承翰

來台加盟T1聯盟桃園永豐雲豹隊、掀起「魔獸炫風」的前NBA球星霍華德（Dwight Howard），離台時間正在倒數中！

根據雲豹球團所發出的訊息，霍華德將會在30日晚上11點55分搭乘CI008班機返回美國。而他也會在晚上9點左右抵達桃園機場第二航廈。

現年37歲的霍華德是在去年11月底轉戰台灣職籃，累積出賽20場，平均34.2分鐘，可以拿下23.2分16.2籃板5助攻，儘管球隊戰績僅6勝24敗無緣季後賽，但他仍舊拿下T1聯盟今年賽季的「最佳外援」。

賽季結束後，霍華德並沒有直接離開台灣，反而積極參與公益活動，接受專訪並且參加節目錄影，更多次表達熱愛台灣的想法，期盼能夠繼續留下來打球。

更有趣的是，霍華德還不忘「召募」多位現役NBA球星來台，被球迷戲稱可以組「魔獸戰隊」。

雖然目前無法確定霍華德是否還會在台灣職籃繼續獻技，但他這段期間所展現出來的親和力和球星魅力，勢必也將成為台灣籃球史上不可抹滅的經典篇章。

桃園機場 公益活動 永豐 美國

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