T1聯盟／球季結束沒離台 布拉求婚成功添台灣女婿身分

這個賽季效力於T1職業籃球聯盟台鋼獵鷹的洋將布拉，求婚成功成為台灣女婿。布拉的女友在自己IG上PO出影片大秀恩愛，並寫下「我是布拉太太」，求婚過程也相當感人。

身高226公分的布拉（Sim Bhullar）來台灣打球多年，2016-17年首度來台效力超級籃球聯賽（SBL）台北達欣，隨即幫助球隊奪冠，之後輾轉待過多支球隊，在2022-23年球季加盟獵鷹，和身高230公分的德古拉（Samuel Deguara），組成驚人的「拉拉山」連線。

只可惜獵鷹在T1總冠軍賽中遭到新北中信特攻橫掃，只能屈居亞軍，而獵鷹其他洋將都已在數日前返國休息，只有布拉待在台灣完成終身大事。

從布拉女友PO的影片中，布拉手捧鮮花小心翼翼地出現在自家庭院，接著單膝下跪求婚，過程中還因為布拉身形太大而有些重心不穩。

獵鷹總經理錢韋成在總冠軍賽落幕後，曾接受媒體聯訪透露，「下個球季會針對洋將身高做調整」，因此也無法確定「台灣女婿」布拉下個賽季還能否繼續留在獵鷹陣中。