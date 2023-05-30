T1聯盟／球季結束沒離台 布拉求婚成功添台灣女婿身分
這個賽季效力於T1職業籃球聯盟台鋼獵鷹的洋將布拉，求婚成功成為台灣女婿。布拉的女友在自己IG上PO出影片大秀恩愛，並寫下「我是布拉太太」，求婚過程也相當感人。
身高226公分的布拉（Sim Bhullar）來台灣打球多年，2016-17年首度來台效力超級籃球聯賽（SBL）台北達欣，隨即幫助球隊奪冠，之後輾轉待過多支球隊，在2022-23年球季加盟獵鷹，和身高230公分的德古拉（Samuel Deguara），組成驚人的「拉拉山」連線。
只可惜獵鷹在T1總冠軍賽中遭到新北中信特攻橫掃，只能屈居亞軍，而獵鷹其他洋將都已在數日前返國休息，只有布拉待在台灣完成終身大事。
從布拉女友PO的影片中，布拉手捧鮮花小心翼翼地出現在自家庭院，接著單膝下跪求婚，過程中還因為布拉身形太大而有些重心不穩。
獵鷹總經理錢韋成在總冠軍賽落幕後，曾接受媒體聯訪透露，「下個球季會針對洋將身高做調整」，因此也無法確定「台灣女婿」布拉下個賽季還能否繼續留在獵鷹陣中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言