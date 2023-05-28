PLG／雙林對決！林書豪vs林志傑誰勝出？聯盟人氣球員Top.10

PLG不能不知十大球員

P. LEAGUE+（簡稱：PLG）是繼中華職籃後，台灣第2個開打的職業籃球聯盟。現有臺北富邦勇士、新北國王、桃園璞園領航猿、新竹街口攻城獅、福爾摩沙台新夢想家和高雄17直播鋼鐵人6支隊伍。

其中，高雄17直播鋼鐵人林書豪例行賽尾聲連三場締造「大三元」，雖無緣帶著球隊晉級，卻再度獲選5月最有價值球員，也是聯盟史上首位單月MVP3連霸選手。

這回隨著總冠軍賽將於6月3日至19日進行，球迷肯定已經在摩拳擦掌，並期待自己支持的球隊能挺進總冠軍賽。以2022年總冠軍賽來看，光單場門票及官方商品，合計就讓球團賺近750萬元，主辦單位更期待荷包能賺滿滿。

不過想看到總冠軍賽得再等等，已經在進行中的首輪季後賽4支隊伍（新北國王、富邦勇士、福爾摩沙台新夢想家以及桃園璞園領航猿），到底誰能晉級。在結果出爐前，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大網友熱議的球員，你有猜到第一名是「他」嗎？

No.10 張伯維

身高體重：190cm、92kg

位置：前鋒

效力球隊：高雄17直播鋼鐵人

張伯維在加盟鋼鐵人時，才在聲明稿中透露，「在新的環境，開始新的挑戰」。但張伯維2022年12月對戰新竹攻城獅，被吹違反運動精神犯規後，他直接比出不雅手勢回應球迷噓聲。加上2021年8月，張伯維酒駕肇事，酒測值高達0.95被禁賽1年。

負面標籤撕不掉的狀況下，這時迎來林書豪加盟高雄17直播鋼鐵人，同時也宣布披上他最喜愛的7號球衣。原來是擁有7號的張伯維決定「讓賢」，新球季穿上77號球衣，除了希望擺脫負面形象之外，也替張伯維在球迷間加了不少好感分數。

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No.9 牧倫斯（Byron Mullens）

身高體重： 213cm、110kg

位置：中鋒

效力球隊：新北國王

前NBA球星、新北國王當家洋將牧倫斯2023年2月對上新竹攻城獅，當時攻下最高44分，刷新了個人以及隊史單場最高得分紀錄。但後來因右腿拉傷休養近1個半月，2023年4月才又復出。

牧倫斯話題最熱的莫過於，1月時才賽後記者會公開批評裁判，遭聯盟罰款國王球團1.5萬。5月又被抓包在社群媒體上罵裁判，累犯緣故遭罰5萬元。對此，有網友表示，「裁判鑲金的嗎 ？如果沒問題會被公開批評 ？也檢討一下裁判判決的內容吧 ？」另外也有人認為，「這不是罵不得的問題，這是聯盟要維持整體形象跟中立性。」

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No.8 楊敬敏

身高體重：190cm、88kg

位置：小前鋒

效力球隊：新北國王

新北國王洋將曼尼高在季後賽首輪第2戰猛轟35分，加上楊敬敏挹注15分，力阻台新夢想家反撲，終場以102：83收下2連勝，在5戰3勝系列賽率先聽牌。

先前鋼鐵人和領航猿的比賽後，領航猿總教練卡米諾斯針對執法大苦吐水，並暗示聯盟擺明就是要送鋼鐵人進季後賽。而新北國王4月例行賽在主場以85:92敗給高雄鋼鐵人，賽後楊敬敏坦言，能夠理解卡總的心情了。此話一出後也引來許多網友批評，「最沒資格抱怨裁判就金敏阿」、「 輸球了還這麼沒風度」。

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No.7 麥卡洛（Chris McCullough）

身高體重：206cm、91kg

位置：前鋒

效力球隊：福爾摩沙台新夢想家

前NBA球星麥卡洛近日重回老東家新北國王主場，收到球迷「無情噓聲」，或許與他在高雄跟鋼鐵人比賽時，不小心讓林書豪受傷有關。對此，他坦言，現在的他或許是目前全台灣最「痛恨」的籃球員，但他並不在乎這些噓聲，只管打好自己的籃球。

麥卡洛挺過2022年十字韌帶撕裂低潮，返美治療歷經一年的復健，2023年2月正式加盟福爾摩沙台新夢想家，成為該隊第四位洋將。結果不到2個月，麥卡洛於比賽中槓上桃園領航猿的洋將丁恩迪，先出手大動作犯規造成丁恩迪癱軟倒地，還向對方揮拳，最後麥卡洛遭奪權出場。

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No.6 班尼特（Anthony Bennett）

身高體重： 203cm、111kg

位置：大前鋒

效力球隊：新竹街口攻城獅

NBA 2013選秀狀元班尼特2022年8月加盟新竹街口攻城獅後，攻城獅2023年1月打出一波三連勝，攻城獅總教練林冠綸也將其歸功於班尼特，「這波三連勝跟班尼特的回鍋有很大的關係，他給對手非常大的威脅，也是我們球隊創造連勝最大的因子。」三連勝期間，班尼特貢獻場均30分、14.6籃板的頂級洋將身手。

而攻城獅球團2023年3月宣布註冊陣中洋將班尼特、阿提諾和新洋將太樂，另一位洋將特壞則因身材矮小離隊。林冠綸指出，「班尼特是一位攻擊手段多元的球員，擁有優異的外線投射能力，能補足四號位投射能力不足的劣勢。」

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No.5 高國豪

身高體重：180cm、76kg

位置：控球後衛

效力球隊：新竹街口攻城獅

新竹攻城獅例行賽戰績不理想，在PLG敬陪末座，這時卻傳出高國豪即將離隊。從高國豪表現來看，他為攻城獅的建隊核心，PLG首季就強勢奪得新人王外，球隊過去也宣布跟他簽下5年總值3500萬的合約，最後一年2025至26賽季的最高年薪達900萬元。合約時間未到，卻傳出離隊消息，連高國豪聽到傳聞後也感到相當意外。

高雄鋼鐵人主場迎戰新竹攻城獅，2023年4月上演首次「雙豪對決」，林書豪繳出「雙十」25分10助攻，高國豪則攻下全場本土最高29分。高國豪表示，一直視林書豪為偶像，這次在偶像面前砍下29分，賽後林書豪稱讚高國豪，「肯定是進步了，我一直覺得他是新竹球隊的核心人物。」

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No.4 林志傑

身高體重：192cm、92kg

位置：小前鋒／得分後衛

效力球隊：臺北富邦勇士

P. LEAGUE+2023年5月公佈年度人氣王得主，臺北富邦勇士的林志傑再度拿下年度人氣王，更是連續第3年拿下這項頭銜。

本季年度人氣王三階段總共吸引18萬8,255人次投票，最後，林志傑以2萬9,886票贏過林書豪的2萬4,253票。能擊退林書豪，林志傑表示，「非常感謝投票支持我的球迷們，我會繼續努力，在球場上打出好表現回饋給所有支持我的球迷們，幫助勇士取得好成績。」

2023年2月富邦勇士連7勝，第八戰對上夢想家一度被逆轉，林志傑在比賽最後1分14秒命中關鍵三分球，幫助球隊最終以91：87險勝夢想家，收下8連勝追平隊史紀錄，霸氣野獸再度風靡球場。

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No.3 林書緯

身高體重： 182cm、69kg

位置：控球後衛

效力球隊：新北國王

前NBA球星林書豪加盟高雄鋼鐵人後，2023年2月首度和新北國王的弟弟林書緯同場較勁。賽前林家兄弟的媽媽也到場為兩人加油，她穿著兄弟各一半的合成球衣，表示「希望他們不要受傷」。

2023年4月林書豪再度與新北國王交手，狂砍50分、10籃板、11助攻達成50分大三元紀錄。對此，林書緯表示，哥哥林書豪從未達成50分大三元的紀錄，在自己的印象中可能要到湖人隊「詹皇」詹姆斯等級的球員，才有機會出現這樣超狂紀錄，林書豪開玩笑回應：「等等吃飯要罵他」，兄弟間幽默互動也讓不少球迷都笑翻。

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No.2 戴維斯

身高體重：208cm、101kg

位置：中鋒／大前鋒

效力球隊：新北國王

新北國王本季拿下例行賽龍頭寶座，與台新夢想家角逐總冠軍賽門票。台灣籃壇第一位歸化球星「護國神Q」戴維斯，卻在季後賽開打前夕，觸犯家暴保護令被逮捕。依聯盟規定，最重可能永久除名，目前在調查過程中，比賽皆如期進行、正常出賽。戴維斯受訪時表示，「會專注在球場、專心打好每場比賽，不讓場外的事影響球賽。」

戴維斯因前妻持有家暴暫時保護令，卻在警局外與前妻拉扯，遭依現行犯逮捕。他後來發聲明表示，事前未接獲通知，不知有暫時保護令，絕無惡意違反，且澄清並無施暴。而他也將進一步向檢方說明、還原事實，爭取不起訴處分，以捍衛自身清白。目前戴維斯在主動爭取下，已經被列入杭州亞運名單，也讓球迷相當期待他再次為中華隊披上戰袍的表現。

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No.1 林書豪

身高體重：192cm、95kg

位置：控球後衛

效力球隊：高雄17直播鋼鐵人

曾在NBA掀起「林來瘋（Linsanity）」熱潮的籃球明星林書豪，2023年2月返台加盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，披上熟悉的7號戰袍。林書豪數度獲頒PLG單週最有價值球員，2023年4月作客夢想家的比賽，他在對手的嚴防之下，依然轟下25分，並以16次助攻打破自己創下的聯盟紀錄。

高雄鋼鐵人2023年5月對戰福爾摩沙台新夢想家，「天王山之戰」win or go home的終局對決戲碼，最終以林書豪退場，鋼鐵人被淘汰無緣晉級季後賽劃下句點。林書豪和夢想家洋將麥卡洛爭搶籃板過程中被揮到左臉，讓他受傷流鼻血，經送醫檢查有輕微腦震盪。林書豪表示，父母一再看到他在球場上受傷相當不捨，問他可不可以退休了。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年11月05日至2023年05月22日，共約半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『PLG十大人氣球員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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