快訊

PLG／「野獸」40歲一樣猛！林志傑轟29分橫掃領航猿 勇士連3年闖冠軍賽

好消息！行政院核定警察勤務加給「調升15%」 7月起實施

PLG／林志傑狂轟29分橫掃領航猿 勇士連3年挺進冠軍賽

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
林志傑（左）今天猛轟29分幫助富邦勇士橫掃領航猿，晉級冠軍賽。圖／台北富邦勇士提供
林志傑（左）今天猛轟29分幫助富邦勇士橫掃領航猿，晉級冠軍賽。圖／台北富邦勇士提供

PLG季後賽台北富邦勇士與桃園璞園領航猿系列賽，今天的第3戰移師桃園巨蛋開打，2：0聽牌的富邦勇士雖然首節一度落後，但在「野獸」林志傑全場猛轟29分領軍下，最終富邦勇士就以101：89勝出，系列賽3：0橫掃領航猿，連續3年闖進總冠軍賽。

拿下2連勝的富邦勇士今天進行變陣，不僅由季後賽前兩戰未登錄的強森取代辛特力，也將老將蔡文誠拉上先發取代曾祥鈞，不過背水一戰的領航猿，首節前段就在沃許本領軍下，打出13：6開賽攻勢，但富邦勇士也在強森與林志傑領軍下一度追到2分差距，但領航猿盧峻翔適時補上三分球止血，首節打完領航猿也保有4分領先。

第二節富邦勇士在簡廷兆投進三分球後超前比數，該節富邦勇士靠著簡廷兆、曾祥鈞、林志傑老少連線攻下17分一度拉開差距，不過領航猿沃許本在倒數50秒時一次精彩的單手爆扣追到3分差距，儘管林志傑隨後衝搶進攻籃板得手後完成「三分打」，但盧峻翔在第二節槍響同時投進壓哨三分球，讓富邦勇士上半場打完僅有3分領先。

易籃後盧峻翔維持火燙手感，與沃許本聯手打出11：4的攻勢逆轉戰局，但上半場就有18分進帳的富邦勇士林志傑同樣手感火燙，他與強森的內外連線幫助富邦勇士再度扳平比數，加上張宗憲也加入搶分行列，勇士在該節剩下5分多鐘時再度取得4分領先，第三節槍響前富邦勇士簡廷兆則是拋進壓哨拋投，幫助富邦勇士帶著7分領先進入末節。

第四節前段兩隊還一路拉鋸，不過在比賽剩下4分半鐘時，勇士卻趁著領航猿的加連失誤，拉出一波6：0攻勢，取得12分領先，最終富邦勇士就以10分差距拿下勝利，系列賽3：0橫掃對手，挺進到冠軍賽。

延伸閱讀

PLG／不愧是野獸！林志傑壓林書豪寫人氣王3連霸

PLG／奪人氣王獲重機 林志傑：上次騎車已15年前

PLG／林志傑擊敗林書豪 人氣王3連霸帶走紅牌重機

MLB／賈倫練球意外砸死鳥 不小心模仿巨怪強森成焦點

相關新聞

PLG／林志傑狂轟29分橫掃領航猿 勇士連3年挺進冠軍賽

PLG季後賽台北富邦勇士與桃園璞園領航猿系列賽，今天的第3戰移師桃園巨蛋開打，2：0聽牌的富邦勇士雖然首節一度落後，但在...

籃球／中國職籃CBA換屆改選 姚明卸任董事長

中國籃球協會黨委會等單位研究並參照相關章程後決定，中國籃協主席姚明不再兼任CBA公司董事長，換屆改選由現任籃協副主席徐濟...

全國最大場桃園3對3籃球賽 總獎金60萬 增格鬥組挑戰UBA

第七屆桃園盃全國三對三籃球賽明天（27日）中午起報名，桃園市長張善政今天上午參加宣傳活動表示，桃園的三對三鬥牛籃球賽是全...

PLG／國王只有雙洋將成隱憂？楊敬敏：我算半個洋將

季後賽頭兩場都以19分大勝，本季以頭號種子進入季後賽的新北國王，今天第3戰洋將牧倫斯身體出狀況，發揮有限下遭福爾摩沙台新...

PLG／陳振傑扮奇兵轟新高22分 夢想家大勝國王奪季後賽主場首勝

前兩戰各輸19分的福爾摩沙台新夢想家，今天回到台中主場洲際迷你蛋拒絕被「橫掃」，開賽前8分鐘就打出28：8狂攻，替補上場...

PLG／轟破聯盟單節新高 夢想家半場狂勝國王18分

前兩戰各輸19分的福爾摩沙台新夢想家，今天PLG季後賽第3戰回到台中主場洲際迷你蛋展現不同氣勢，開節前8分鐘就打出28：...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦