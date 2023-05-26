PLG／林志傑狂轟29分橫掃領航猿 勇士連3年挺進冠軍賽

PLG季後賽台北富邦勇士與桃園璞園領航猿系列賽，今天的第3戰移師桃園巨蛋開打，2：0聽牌的富邦勇士雖然首節一度落後，但在「野獸」林志傑全場猛轟29分領軍下，最終富邦勇士就以101：89勝出，系列賽3：0橫掃領航猿，連續3年闖進總冠軍賽。

拿下2連勝的富邦勇士今天進行變陣，不僅由季後賽前兩戰未登錄的強森取代辛特力，也將老將蔡文誠拉上先發取代曾祥鈞，不過背水一戰的領航猿，首節前段就在沃許本領軍下，打出13：6開賽攻勢，但富邦勇士也在強森與林志傑領軍下一度追到2分差距，但領航猿盧峻翔適時補上三分球止血，首節打完領航猿也保有4分領先。

第二節富邦勇士在簡廷兆投進三分球後超前比數，該節富邦勇士靠著簡廷兆、曾祥鈞、林志傑老少連線攻下17分一度拉開差距，不過領航猿沃許本在倒數50秒時一次精彩的單手爆扣追到3分差距，儘管林志傑隨後衝搶進攻籃板得手後完成「三分打」，但盧峻翔在第二節槍響同時投進壓哨三分球，讓富邦勇士上半場打完僅有3分領先。

易籃後盧峻翔維持火燙手感，與沃許本聯手打出11：4的攻勢逆轉戰局，但上半場就有18分進帳的富邦勇士林志傑同樣手感火燙，他與強森的內外連線幫助富邦勇士再度扳平比數，加上張宗憲也加入搶分行列，勇士在該節剩下5分多鐘時再度取得4分領先，第三節槍響前富邦勇士簡廷兆則是拋進壓哨拋投，幫助富邦勇士帶著7分領先進入末節。

第四節前段兩隊還一路拉鋸，不過在比賽剩下4分半鐘時，勇士卻趁著領航猿的加連失誤，拉出一波6：0攻勢，取得12分領先，最終富邦勇士就以10分差距拿下勝利，系列賽3：0橫掃對手，挺進到冠軍賽。