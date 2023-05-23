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PLG／領航猿回主場拚延長戰線 木曜女神溫妮開場演出

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿季後賽主場首戰，邀請溫妮開場演出。圖／桃園璞園領航猿提供
領航猿季後賽主場首戰，邀請溫妮開場演出。圖／桃園璞園領航猿提供

PLG季後賽桃園璞園領航猿隊迎戰台北富邦勇士隊，前兩場作客和平籃球館，昨天第二戰雙方緊咬戰局，攻防到最後一刻，可惜未能順利收下勝利將戰局扳平，26日領航猿將回到主場，力拚將季後賽戰線延長，當日邀請國民妹妹「溫妮」擔任開球嘉賓，並於賽前帶來精采演出，準備用甜美歌聲為桃園巨蛋注入「穩贏」好兆頭，邀請橙客進場一同捍衛領空。

受封「木曜女神」的溫妮，對於本次來到桃園巨蛋為領航猿開球，英文名WINNI的她，打趣的說：「英文名字念起來跟「穩贏」很像，而且還有單字WIN，相信能為領航猿帶來勝利好意頭。」

領航猿26日主場首戰，除購買一樓門票者將贈送「PILOTS X ASICS征服天際短TEE」，進場球迷還可獲得限量豐富好禮，由應猿夥伴提供的Pilots x Combi聯名純水濕紙巾、百吉棒棒冰、CELSIUS能量飲、Panasonic EVOLTA鈦元素電池2入卡裝＆鋼彈聯名電池盒。另外，主場航站購物中心也推出活動「橘內人召集令」，凡至航站購物中心購買球員款現貨球衣者將可參加抽獎，有機會將LEXON Mino+迷你音樂膠囊領航猿限定雷刻版本、CORKCICLE SLING機能水壺包、CORKCICLE三層真空運動易口瓶總計26個支猿裝備帶回家。

迎接主場到來，領航猿號召球迷捍衛桃園巨蛋主場，除了帶著活力熱情一起為領航猿加油外，於客隊罰球同時更需要橙客聲波攻擊，吶喊助陣干擾對手，每成功干擾對手罰球不進一球，就會從當日票根抽出一名球迷可獲得應猿夥伴眠豆腐所提供的「催眠麵包枕頭」，領航猿季後賽主場賽事，專屬啦啦隊Pilots Crew也將全員出動，十位女孩與橙客們一同支猿收贏。

桃園璞園領航猿 富邦勇士 國民

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