PLG／Formosa Sexy輸了！Fubon Angels奪年度啦啦隊

P.LEAGUE+今天公布2022到23年度穿著及年度啦啦隊，衛冕軍台北富邦勇士隊啦啦隊「Fubon Angels」突破重圍，擊敗去年出線的福爾摩沙台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」等5隊，成為今年年度啦啦隊，年度吹著則由新北國王林書緯獲得。

聯盟表示，本季各隊在啦啦隊都下足了功夫，不管人數或是加油方式都更上層樓，也讓本季年度啦啦隊競爭格外激烈，球迷投票來到歷史新高的 115177人次。Fubon Angels 本季推出全新亮眼超兇戰袍，加上整齊劃一的舞蹈以及和球迷良好的互動，投票期間還到棒球場找球迷強力拉票，展現強烈想贏的企圖心，最終以35089票擊敗眾家啦啦隊，成為本季球迷心中最佳的年度啦啦隊。

新北國王隊後衛林書緯獲得年度穿著。圖／PLG提供

年度穿著獎項今年由6家時尚潮流媒體及球迷一起進行票選，各球團提名3位入圍者，分別是勇士隊張宗憲、張文平、林孟學，新北國王隊林書緯、李愷諺、林力仁，桃園璞園領航猿隊陳昱瑞、黃泓瀚、成力煥，新竹街口攻城獅隊伊波卡（Ifeanyi Uzoma Eboka）、朱雲豪、高國豪，夢想家隊簡浩、吳永盛、卡拉曼（Ilkan Karaman），以及高雄17直播鋼鐵人隊呂政儒、林書豪及鐵米（OlufemiAnthonyOlujobi）進行角逐。

林書緯場下時尚穿搭秀出自我風格，獲得記者、球迷投票的⻘睞，在8張選票（包含2張球迷選票，球迷投票總計有38802人次參與創新高）以總分21分擊敗去年得主張宗憲，拿下PLG本季年度穿著的殊榮。