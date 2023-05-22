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T1聯盟／台籃最悲情球員 布拉三聯盟皆拿過亞軍
中信特攻昨天順利封王，曾文鼎成為首位SBL、PLG和T1聯盟都奪冠過的選手。台鋼獵鷹洋將布拉（Sim Bhullar）則相當悲情，成為首位在3個聯盟都有亞軍紀錄的選手。
布拉226公分、140公斤，靠著身材優勢統治台灣籃壇禁區，有他的球隊戰績都不會太差。他在3個聯盟闖蕩，皆有打過冠軍賽紀錄，2017年效力SBL達欣隊，是他唯一1次在台灣奪下冠軍。
布拉2020年效力SBL裕隆、2022年PLG新竹攻城獅，以及本季T1台鋼獵鷹，都幫助球隊闖進冠軍賽，最終皆與冠軍無緣，以亞軍作收。
獵鷹上季以6勝24敗聯盟墊底，本季組成230公分德古拉、226公分布拉和213公分阿修羅的「拉拉山」三塔組合，例行賽19勝6敗排名第2，最終打進冠軍賽。不過獵鷹碰上「天敵」仍無解，兩季下來對特攻一勝難求。
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