聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／季後賽曼尼高攻守俱佳 國王首戰輕取夢想家

中央社／ 台北19日電
新北國王隊曼尼高(右)。 新北國王提供
新北國王隊曼尼高(右)。 新北國王提供

PLG季後賽今天開打，例行賽戰績第1的新北國王，主場迎戰福爾摩沙夢想家，國王靠著洋將曼尼高攻下23分、11籃板、6抄截的全面數據帶領下，以103比84輕取夢想家，順利開出紅盤。

P. LEAGUE+聯盟國王例行賽對夢想家有5勝3敗的對戰優勢，今天開打後，首節國王就拉出一波22比5的攻勢，把對手打得潰不成軍，首節國王命中率超過5成，反觀夢想家三分球10投僅1中，國王取得31比15的大幅領先。

第2節雙方攻勢相當，半場結束國王仍以54比37領先；第3節夢想家的攻勢依舊沒有起色，國王最多領先達30分，也提前分出勝負。

賽後楊敬敏在接受轉播單位訪問時說：「很開心可以拿下系列賽首場比賽的勝利，我們賽前就開會討論過很多戰術和目標，也很開心每個球員都有做到自己的本分。」

楊敬敏也提到：「這只是第1場比賽而已，但平常該提醒的都提醒了，我在場上就是以身作則，讓大家看到該怎麼樣才能贏球。」

楊敬敏全場攻下20分、6籃板，最近陷入家暴爭議的戴維斯也有14分、7籃板的好表現，看來沒受到影響。

夢想家則以麥卡洛的17分、22籃板表現最佳，但團隊三分球32投僅8中，命中率25%。

延伸閱讀

PLG／出賽場次不足27場 林書豪仍奪助攻王

PLG／意外傷到林書豪被球迷罵爆 麥卡洛：他是我兄弟

PLG／晉級關鍵戰林書豪傷退送醫 傳後腦也撞到流血不再上場

PLG／曼尼高大三元 國王擊敗攻城獅

相關新聞

T1聯盟／跑轟三分雨擊垮獵鷹 特攻3比0聽牌

新北中信特攻今天在T1總冠軍賽作客台南台鋼獵鷹，全隊靠著跑轟戰術投進14記三分球，加上林韋翰貢獻20分、7助攻，終場以1...

PLG／季後賽曼尼高攻守俱佳 國王首戰輕取夢想家

PLG季後賽今天開打，例行賽戰績第1的新北國王，主場迎戰福爾摩沙夢想家，國王靠著洋將曼尼高攻下23分、11籃板、6抄截的...

用愛治癒人心：「魔獸」霍華德專訪場邊觀察

上週三（5月10日）「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來到汐止聯合報系營運總部接受專訪，霍華德的旋風式到訪，吸引了眾人的目光。

T1聯盟／去年拒絕雲豹使用體育館比賽 法院判中原大學要賠償！

簽下球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的桃園雲豹職業籃球隊，去年4月22至24日原定在中原大學體育館訓練、...

3對3／引進外援 美和拚進前段班

國際籃總（FIBA）認證的「2023富邦人壽ABSOLUTE 3X3聯盟賽」 6月初將在屏東大鵬灣開打，今年共有男女25...

3對3／富邦人壽冠名 杭州亞運培訓隊磨經驗

2020年開始舉辦國內賽事的「ABSOLUTE 3X3聯盟賽」，今年獲得富邦人壽冠名贊助，除單站獎金提高，參賽隊伍更包括...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦