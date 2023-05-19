PLG／季後賽曼尼高攻守俱佳 國王首戰輕取夢想家

PLG季後賽今天開打，例行賽戰績第1的新北國王，主場迎戰福爾摩沙夢想家，國王靠著洋將曼尼高攻下23分、11籃板、6抄截的全面數據帶領下，以103比84輕取夢想家，順利開出紅盤。

P. LEAGUE+聯盟國王例行賽對夢想家有5勝3敗的對戰優勢，今天開打後，首節國王就拉出一波22比5的攻勢，把對手打得潰不成軍，首節國王命中率超過5成，反觀夢想家三分球10投僅1中，國王取得31比15的大幅領先。

第2節雙方攻勢相當，半場結束國王仍以54比37領先；第3節夢想家的攻勢依舊沒有起色，國王最多領先達30分，也提前分出勝負。

賽後楊敬敏在接受轉播單位訪問時說：「很開心可以拿下系列賽首場比賽的勝利，我們賽前就開會討論過很多戰術和目標，也很開心每個球員都有做到自己的本分。」

楊敬敏也提到：「這只是第1場比賽而已，但平常該提醒的都提醒了，我在場上就是以身作則，讓大家看到該怎麼樣才能贏球。」

楊敬敏全場攻下20分、6籃板，最近陷入家暴爭議的戴維斯也有14分、7籃板的好表現，看來沒受到影響。

夢想家則以麥卡洛的17分、22籃板表現最佳，但團隊三分球32投僅8中，命中率25%。