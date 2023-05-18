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PLG／奪人氣王獲重機 林志傑：上次騎車已15年前

中央社／ 台北18日電
台灣職籃P. LEAGUE+年度人氣王頒獎儀式18日在Honda新北中和門市舉行，得主台北富邦勇士隊球星林志傑（圖）與獎品紅牌重機合影。 中央社
台灣職籃P. LEAGUE+年度人氣王頒獎儀式18日在Honda新北中和門市舉行，得主台北富邦勇士隊球星林志傑（圖）與獎品紅牌重機合影。 中央社

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士精神指標「野獸」林志傑，今天獲頒本季年度人氣獎，還獲得一輛紅牌重機。他笑說：「距離我上次騎機車，大概是15年前了。」

PLG聯盟執行長陳建州和林志傑均就讀文化大學，兩人對於學生時期騎車的印象都相當深刻。陳建州說：「學生大家都沒錢，去文化唸書基本上都是以兩輪當作代步用具，加上仰德大道又長又蜿蜒，騎車上山已經是常態。」

林志傑說：「以前我都是住校的時間比較多，如果要下山練球或者回家，我都會坐同學的汽車，因為我自己也有點懶得騎車，通常都是回到家後，才會在自家附近騎車。」

獲得一輛紅牌重機，讓林志傑又驚又喜，他說：「現在要打季後賽，還是得專心在球場上，或許等到季後，去考個大型重機駕照，然後或許找個時間，和老婆騎重機出去享受一下兩人世界，也可以放鬆一下心情。」

這次能完成PLG人氣王3連霸，尤其最後階段又擊敗高雄17直播鋼鐵人球星林書豪，這個獎項含金量十足。但林志傑說：「我覺得不能說擊敗，因為每個球迷都有支持的球員，大家都是各為其主。」

林書豪例行賽前才完成連7週獲選單週最有價值球員（MVP）壯舉，這個獎項同樣是完全由球迷票選，因此人氣王最後由林志傑勝出確屬不易。

林志傑 林書豪

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