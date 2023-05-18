籃球／林書豪今天離台曝傷勢無礙 魔獸把台灣當第2個家

高雄17直播鋼鐵人上周日對決台新夢想家，林書豪遭麥卡洛肘擊造成腦震盪，昨天他錄影片向球迷報平安，並和球迷相約「假期後再見」。

林書豪上周被肘擊後，緊急送醫檢查，雖重返球場但只能在場邊觀戰，眼睜睜看著鋼鐵人輸球，無緣季後賽。林書豪預計今天離台返美度假，昨天PO影片透露傷勢不會有長期影響，2到4周就可重返球場，「謝謝大家的關注，這賽季我們看到耶穌的愛怎麼改變一個球隊和一個城市，鋼鐵人，我真的愛你們，太感動這三個月了。」

林書豪認為替鋼鐵人效力是生涯前3名美好經驗，全隊短短3個月就凝聚在一起，攜手拚戰，互相愛著彼此，他最後也與大家約定「假期後再見」。

另外，「魔獸」霍華德日前也發文回顧來台灣的第1個賽季，「已經過7個月！我錯過假期、生日還有家庭時光，但我從未感覺離家很遠，因為在台灣所有人都以很多的愛歡迎我。很快我就能回到家，和可愛的孩子、家人、狗狗及蛇團聚，我非常想念他們，當我回去時，我會想念第2個家。」

而據《ETToday》報導，霍華德與雲豹球團合約到5月31日截止，原訂5月18日離臺，但可能調整，暫無明確日期。