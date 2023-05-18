快訊

影／im.B集團大本營竟是服務處 陳歐珀嘆不知情感到愧歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／林書豪今天離台曝傷勢無礙 魔獸把台灣當第2個家

聯合新聞網／ 綜合報導
霍華德（左）、林書豪(右)。 高雄17直播鋼鐵人隊提供
霍華德（左）、林書豪(右)。 高雄17直播鋼鐵人隊提供

高雄17直播鋼鐵人上周日對決台新夢想家，林書豪遭麥卡洛肘擊造成腦震盪，昨天他錄影片向球迷報平安，並和球迷相約「假期後再見」。

林書豪上周被肘擊後，緊急送醫檢查，雖重返球場但只能在場邊觀戰，眼睜睜看著鋼鐵人輸球，無緣季後賽。林書豪預計今天離台返美度假，昨天PO影片透露傷勢不會有長期影響，2到4周就可重返球場，「謝謝大家的關注，這賽季我們看到耶穌的愛怎麼改變一個球隊和一個城市，鋼鐵人，我真的愛你們，太感動這三個月了。」

林書豪認為替鋼鐵人效力是生涯前3名美好經驗，全隊短短3個月就凝聚在一起，攜手拚戰，互相愛著彼此，他最後也與大家約定「假期後再見」。

另外，「魔獸霍華德日前也發文回顧來台灣的第1個賽季，「已經過7個月！我錯過假期、生日還有家庭時光，但我從未感覺離家很遠，因為在台灣所有人都以很多的愛歡迎我。很快我就能回到家，和可愛的孩子、家人、狗狗及蛇團聚，我非常想念他們，當我回去時，我會想念第2個家。」

據《ETToday》報導，霍華德與雲豹球團合約到5月31日截止，原訂5月18日離臺，但可能調整，暫無明確日期。

林書豪 魔獸 霍華德

相關新聞

PLG／林志傑擊敗林書豪 人氣王3連霸帶走紅牌重機

台灣職籃聯盟PLG季後賽明天開打，今天先舉行本季人氣王頒獎典禮。經過3階段球迷票選，「野獸」林志傑擊敗林書豪完成3連霸，...

PLG／奪人氣王獲重機 林志傑：上次騎車已15年前

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士精神指標「野獸」林志傑，今天獲頒本季年度人氣獎，還獲得一輛紅牌重機。他笑說：「距...

籃球／林書豪今天離台曝傷勢無礙 魔獸把台灣當第2個家

高雄17直播鋼鐵人上周日對決台新夢想家，林書豪遭麥卡洛肘擊造成腦震盪，昨天他錄影片向球迷報平安，並和球迷相約「假期後再見」。 林書豪上周被肘擊後，緊急送醫檢查，雖重返球場但只能在場邊觀戰，眼睜睜

PLG／不愧是野獸！林志傑壓林書豪寫人氣王3連霸

P. LEAGUE+ 今天公布2022到23年賽季Honda Motorcycle Taiwan年度人氣王的獎項，衛冕軍...

PLG／戴維斯發聲明強調絕無施暴 爭取不起訴處分

新北國王中鋒戴維斯在近日因場外風波遭逮，今天他也透過律師發出聲明稿強調自己在整個過程中絕無攻擊與施暴舉措，而外傳家人擁有...

PLG／林書豪出賽數不足拿助攻王 聯盟：非「因人而設」

PLG今天公布2022到23賽季的年度數據獎項，「哈佛小子」林書豪雖只出賽19場，未達標準出賽數27場，但除以標準數仍高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦