「野生魔獸」超親民！霍華德現蹤和公園阿伯、小朋友打球

桃園雲豹隊球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）一向以親民作風聞名，近日他被網友捕捉到在公園籃球場與阿伯、小朋友一起打籃球，接地氣的舉動也令台灣網友直呼被他「圈粉」了：「真的不是作秀，親民推。」

T1聯盟桃園雲豹因無緣季後賽，球季早早結束，不過霍華德至今尚未離台，他跑遍公益、專訪等行程，近日更有網友在桃園的社區公園捕捉到「野生魔獸」，霍華德親民地融入台灣的籃球文化，和公園裡的阿伯、小朋友一起打籃球，一點也沒有NBA球星的架子，「如果不是因為魔獸又高又黑，還真的就一副公園阿伯的樣子，看起來有夠愜意的」。

點我看魔獸公園打球照片

發文的網友感嘆，在看了那麼多不自愛的NBA球員和一些狗屁倒灶的事情後，突然覺得很替霍華德感到開心，他整個人充滿正能量，美好地過著「散播籃球散播愛」的後半人生，「搞不好版友隨便去你家公園晃晃，也可以遇到野生的魔獸。」

貼文一出，引來PTT網友大力讚賞：「被圈粉，希望魔獸明年還能繼續打」、「太愛籃球了」、「真的不是作秀，親民推」、「魔獸場外為人真的沒話說」、「歡迎魔獸來台灣定居」、「真的是來台灣分享愛」、「還真不是來沾醬油的給推」、「比那些快閃臭臉的球星好太多了」。