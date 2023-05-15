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T1聯盟／獵鷹主帥含蓄噴裁判 特攻「光哥」酸回去
台南台鋼獵鷹今天看似有機會打破新北中信特攻的主場不敗金身，但第四節僅拿13分，總冠軍賽第2戰最終以98：108吞敗，主帥劉孟竹賽後直喊球員已經表現很好，「我認為今天算贏球，原因不多說。」
「不管今天比賽或第戰比賽，我們球員都打得非常好，很多數據都打得非常好。」劉孟竹強調，肯定球員兩場客場的表現和奮戰精神，「在我心中他們已經贏下比賽。」
劉孟竹口中的「原因」雖沒明說，對裁判的不滿顯而易見。他也提到，第四節還在拉鋸階段時，幾個攻防對獵鷹較不利，「當下可以做得更好，還是有機會贏球，還是有做不好的地方，對我們不利的事情也是那時發生。」
特攻教練「光哥」李逸驊當然有不同論點，他透露陣中洋將艾德賽後有頭暈狀況，主控林韋翰也有膝蓋、心臟不適情形，賽後已經去醫院，全隊都全力拚戰，「打成這樣，某隊還說裁判吹很爛，不知下一場會吹怎樣。」
李逸驊表示，金恩是在搶籃板時被德古拉或布拉打到頭，有頭暈症狀，「有建議他去醫院，他說晚上先看看狀況。」林韋翰也是在碰撞中頭部不適，加上膝蓋有舊傷，連心臟也痛，先去醫院檢查，周五進行的第3戰能否上陣將視檢查結果而定。
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