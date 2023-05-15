T1聯盟／特攻第四節海嘯攻勢 逆轉獵鷹奪總冠軍賽2連勝

台南台鋼獵鷹總冠軍賽第2戰「變陣」，首戰沒上陣的布拉繳出「雙10」，替補出賽的威樂斯也有19分，助獵鷹拉鋸戰中數度領先龍頭新北中信特攻，但特攻洋將金恩和克力斯第四節挺身而出，金恩決勝節更3度上演暴扣美技，助特攻上演逆轉勝，以108：98拿下連勝，系列賽取得2比0絕對優勢。

特攻例行賽15場新莊體育館比賽全部守護勝利，季後賽首輪碰台中太陽的2場主場也都奪勝，今天再靠第四節28：13攻勢射下獵鷹，總冠軍賽前2場主場都贏下，繼續維持本季主場全勝紀錄。

兩隊上半場打得拉鋸，獵鷹後衛谷毛唯嘉投進壓哨打板「logo shot」，助隊以28：23領先特攻。第二節獵鷹吳宏興籃下打進，獵鷹領先擴大到7分，特攻靠曾文鼎和艾德接連3波籃下打進追到1分差，獵鷹靠胡凱翔飆進外線，半場打完仍握有58：57微幅優勢。

下半場艾德進球助特攻再取得領先，但獵鷹繼續靠德古拉和布拉扛起禁區，7分整德古拉搶下進攻籃板補灌還讓特攻板凳區吞下技術犯規，6分46秒謝亞軒又被吹違反運動精神犯規，谷毛唯嘉罰球後獵鷹領先到72：67，胡凱翔飆進弧頂外線後獵鷹領先更達75：69，艾德和林韋翰接連回敬三分球雖助特攻比數追平，獵鷹在威樂斯讀秒階段籃下打進貢獻下，仍帶著85：80優勢進入決勝節。

第四節開打18秒，林韋翰就吞下第5犯，不過38歲老將曾文鼎適時跳出，他飆進外線後洋將克力斯大轉身美技再放進超前球，洋將金恩更連兩波暴扣得手，加上特力斯拋投、籃下打進連拿6分，助特攻打出21：10攻勢逆轉戰局；2分20秒「黑豹」阿巴西籃下打進後特攻領先更擴大到103：95，最終就以108：98守護勝利。

特攻今天6人得分兩位數，克力斯攻下全場最高24分，其中12分集中在決勝節，艾德也有21分演出；獵鷹以布拉22分、18籃板最佳。