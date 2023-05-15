T1聯盟／「魔獸」總冠軍戰不缺席 霍華德穿特攻球衣還比閃電手勢
NBA巨星「魔獸」霍華德所屬的桃園永豐雲豹籃球隊本季雖居T1聯盟「爐主」，賽季提前告終，霍華德倒是沒缺席季後賽，除4強賽到台南為獵鷹中鋒阿修羅應援，今天再度現身新莊體育館，還穿上新北中信特攻戰袍，並配合做出特攻的「閃電」手勢，增加不少想像空間。
獵鷹和高雄全家海神上周在獵鷹主場嘉藥大學紹宗體育館進行第5場「驟死戰」，勝隊就能拿下最後一張總冠軍戰門票，霍華德就穿上獵鷹55號的阿修羅戰袍，見證獵鷹搶下總冠軍賽門票。
今天戴著紅帽的霍華德沒再披阿修羅戰袍，倒是配合穿上特攻準備的球衣，還和身旁的T1聯盟秘書長張樹人一起比出特攻的「閃電」手勢。
霍華德預計18日離台，最後在寶島的時光，他除到場看球，上周還前往宜蘭東澳國小擔任一日教師，持續展現「魔獸」魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言