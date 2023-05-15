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T1聯盟／「魔獸」總冠軍戰不缺席 霍華德穿特攻球衣還比閃電手勢

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
「魔獸」霍華德（紅帽）現身新莊體育館觀賞總冠軍賽第2戰。記者侯永全／攝影
「魔獸」霍華德（紅帽）現身新莊體育館觀賞總冠軍賽第2戰。記者侯永全／攝影

NBA巨星「魔獸」霍華德所屬的桃園永豐雲豹籃球隊本季雖居T1聯盟「爐主」，賽季提前告終，霍華德倒是沒缺席季後賽，除4強賽到台南為獵鷹中鋒阿修羅應援，今天再度現身新莊體育館，還穿上新北中信特攻戰袍，並配合做出特攻的「閃電」手勢，增加不少想像空間。

獵鷹和高雄全家海神上周在獵鷹主場嘉藥大學紹宗體育館進行第5場「驟死戰」，勝隊就能拿下最後一張總冠軍戰門票，霍華德就穿上獵鷹55號的阿修羅戰袍，見證獵鷹搶下總冠軍賽門票。

今天戴著紅帽的霍華德沒再披阿修羅戰袍，倒是配合穿上特攻準備的球衣，還和身旁的T1聯盟秘書長張樹人一起比出特攻的「閃電」手勢。

霍華德預計18日離台，最後在寶島的時光，他除到場看球，上周還前往宜蘭東澳國小擔任一日教師，持續展現「魔獸」魅力。

「魔獸」霍華德（左三）現身新莊體育館觀賞總冠軍賽第2戰。記者侯永全／攝影
「魔獸」霍華德（左三）現身新莊體育館觀賞總冠軍賽第2戰。記者侯永全／攝影

霍華德 新北中信特攻 T1聯盟

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