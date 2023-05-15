魔獸專訪／喊話帶著更佳狀態回來 霍華德籲球迷讓雲豹知道

頂著8屆NBA全明星球員、5度年度第一隊光環，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）去年11月選擇台灣的T1聯盟作為其海外職籃生涯的第一站，為台灣球迷帶了一個如夢似幻的賽季，儘管最終在場上留下了些許的遺憾，但不變得是他始終掛在臉上如大男孩般的笑容，以及想透過籃球為生活帶來樂趣的初衷，在離台前夕霍華德也接受《聯合報》獨家專訪，除了要感謝台灣球迷對於他的熱情支持，更談及未來籃球生涯的動向。

儘管台灣籃壇過去幾年在SBL、PLG與T1聯盟的相互競爭下，不乏具有多年NBA資歷的洋將來台討生活，不過身為昔日NBA第一中鋒的霍華德，在去年11月宣布加入T1聯盟桃園永豐雲豹後，也讓他超越了梅奧（O.J. Mayo）、塔壁（Hasheem Thabeet）、班尼特（Anthony Bennett）等人，將台灣洋將的等級提升到另外一個過去無法想像的境界。

對於在離開NBA的第一個賽季，就選擇在多數洋將的名單中並非第一選擇的台灣職籃落腳，霍華德坦言他所獲得的是自己始料未及，尤其是台灣球迷對於他的熱情支持，「我從喬治亞旅行到這邊，那是離台灣很遠的一個地方，離開我的家、我的家人、小孩、我的朋友、我的房子，這是我過去18年職業生涯不曾有過的，但也是我第一次感受到球迷全心全意對我的愛與崇拜，這感覺真的很棒，以後我可以指著地圖跟別人說，『我以前曾到過台灣打球，能夠到那邊打球真的很棒。』」

加盟雲豹後的首場比賽，霍華德就在國體大體育館以15500人進場，締造台灣籃球史上最多人觀戰的賽事，並且繳出38分、25籃板的誇張數據帶領球隊取勝，儘管接下來的賽季，雲豹因為本土戰力與其他球隊的極大差距，戰績並未有明顯的起色，最終更是成為聯盟首支遭到淘汰的球隊，但仍是締造了單季15場主場賽事平均票房破萬的亮眼佳績，展現了球迷對於霍華德的不離不棄。

談到了自己所帶來的票房效應，霍華德坦言正這是他選擇來台灣時所樂見的局面，「我們以距離贏得冠軍有點遠的距離結束這個賽季，但我們獲得很多，因為我們吸引球迷從全台各處來看球，這是很驚人的經驗，因為籃球，很多人聚在一起，很多家人聚在一起，一同歡呼、享受，我們有很多很棒的時刻，我以此為榮。」

不過在享受霍華德頂尖球星光環效應的同時，雲豹管理階層、教練團與球員的表現也自然得接受外界的放大檢視，像是呂蔡瑜倫在日前出戰台啤英熊的比賽中，就因為未能投進壓哨球而遭到龐大輿論攻擊，甚至還收到死亡威脅。

但霍華德也直言，呂蔡瑜倫受到的對待讓他相當憤怒，「我非常難過與生氣，因為每個人都在針對他，因為他沒投進而瘋狂，但我告訴他這沒關係，你來到這邊打球並堅持你正在做的事情，儘管你投丟了這球也沒關係，因為你有足夠的力量來執行這次的投籃，很多人甚至不敢去投或是冒這個險。球員總是會錯過一些投籃機會，但如果他沒有去嘗試那樣的投射，他永遠不知道這是什麼感覺，而現在他有了這樣的經歷，將成為他成長的養分。」

而在台灣的第一個賽季，霍華德代表雲豹出賽了20場，最終球隊雖然無緣季後賽，但他也拿下了年度最佳洋將殊榮，不過對於未能幫助球隊奪下冠軍，他也坦言留下些許遺憾，並期許下賽季帶著更佳的狀態再度回到台灣。

「我肯定會想回到台灣打球，就像我說過的我很享受在這邊得到的愛與熱情，在這些球迷面前球，不論是我得到25分還是5分，大家都很高興。」對於下賽季是否願意再回歸，霍華德也直言需要球迷的力量，「對於大家的支持，我真的很感激，也不會視為理所當然，但如果你們想要留下來，那你們必須讓雲豹隊知道，如果你願意，請告訴他們我們想要霍華德留下來。」