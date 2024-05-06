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NBA／傳湖人放棄爭取泰隆魯、基德 瑞迪克成新帥熱門人選
湖人於首輪季後賽1-4再次敗給金塊後，球團也火速炒掉主帥漢姆（Darvin Ham），後續傳出新教練人選可能是曾待過湖人隊的獨行俠教頭基德（Jason Kidd）或是快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue），但如今有報導卻指出，湖人已放棄聘請他們兩人擔任總教練。
隨著獨行俠晉級季後賽第二輪，基德將有機會與獨行俠續約，而快艇也表示將盡全力留住泰隆魯，且泰隆魯本身透露願意繼續待在快艇，目前沒興趣跳槽其他球隊；也因此湖人不認為有機會可以延攬到泰隆魯或基德。
隨著湖人不追求泰隆魯或基德後，日前與詹姆斯（LeBron James）開啟Podcast節目的瑞迪克（JJ Redick）成為熱門人選。據知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，湖人隊聘請瑞迪克擔任新教練的協議已經到了最後階段。
射手瑞迪克是在2021年退休後轉戰媒體業，沒有任何執教經驗，據之前消息，他曾面試黃蜂隊總教練一職，去年也曾爭取擔任暴龍隊的總教練。
美國媒體《The Athletic》也提到了一些可能的人選，像是前公鹿冠軍教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）、還有一些優秀的助理教練，如勇士助教亞特金森（Kenny Atkinson）、金塊助教艾德曼（David Adelman）、灰狼助教諾里（Micah Nori），或是塞爾蒂克助教李（Charlies Lee）皆為湖人考慮的人選。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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