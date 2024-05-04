PLG／林書豪「破相」濺血退場 林書緯：我哥被打很不合理

尋求PLG季後賽門票的新北國王隊，當家球星林書豪今天再度傷退，面對新竹御頂攻城獅隊的第三節末，他和攻城獅「阿飛」施顏宗發生碰撞，造成「破相」濺血退場，比賽還沒結束就先到醫院檢查傷勢，所幸沒有大礙。

國王最終以98：88奪下第19勝，球團賽後也更新消息，林書豪傷勢是右側眉骨部位撕裂傷，已至醫院完成縫合，暫無大礙。

上季季中加入PLG的林書豪，第一年在台效力高雄17直播鋼鐵人隊就不平靜，關鍵的「天王山之戰」遭擊中頭部，出現腦震盪症狀；本季轉戰國王與弟弟林書緯聯手，林書豪先是受足底筋膜炎所苦，缺席近2個月才回歸，但復出第5戰左腳踝又「翻船」，今天雖能上陣，但第三節尾聲右眉角遭撞傷濺血，傷退後直接赴醫檢查，留下8分、5籃板數據。

哥哥連2場都成傷兵，林書緯賽後場中受訪也直呼球員該被保護，他說：「我哥被打，被送醫院，很不合理。」

國王目前19勝16敗獨居第3，攻城獅18勝17敗排名第4。