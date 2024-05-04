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NBA／「刻在詹皇心底的名字」 厄文：上季曾考慮再次合體

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
厄文(右)自曝上季有機會跟詹姆斯再次聯手。 美聯社
厄文(右)自曝上季有機會跟詹姆斯再次聯手。 美聯社

過去和詹姆斯（LeBron James）攜手奪下騎士隊史首冠的厄文（Kyrie Irving），今年在獨行俠的晉級之路上扮演了殺手角色，朝著第二輪對雷霆的系列賽前進。日前被問到是否考慮在洛杉磯和詹姆斯重逢時，厄文透露確實有過這樣的想法。

「他是我的好朋友，我的好兄弟，」厄文說，「我們在克里夫蘭一起打過球，每個人都了解我們的過去，但中間有很多不同的因素。當涉及到商業決策時，你必須問問總經理們、總裁們，為什麼有些事情沒有成功。」

在2022-23年季中交易截止日前，厄文向籃網提出交易要求後，曾傳出可能會轉戰湖人，重新和詹姆斯聯手，籌組全新的三巨頭，但並未成真。厄文後來被送到達拉斯，並在休賽季和球團達成3年1.26億美元的續約。

對詹姆斯來說，厄文依然是那個「刻在他心底的名字」。自從湖人淘汰後，詹姆斯顯然開始關注獨行俠的比賽，最近兩次發文都是稱讚厄文的好表現。

《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）指出，湖人去年已經就追逐厄文一事進行了長時間的討論，但在西區冠軍賽被金塊橫掃之後，最終他們仍選擇留下原本的核心陣容。

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