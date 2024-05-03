快訊

特斯拉FSD在陸落地掀電動車新戰局 北京放行有何盤算？

斗南豐田工業區嚴重車禍 5車相撞1人無呼吸心跳4人傷

阿里山林鐵小火車中斷15年…預計「這天」全線通車 試運轉結果曝

NBA／里拉德歸隊仍不敵溜馬 公鹿連2年被「下剋上」首輪出局

聯合新聞網／ 綜合報導
溜馬球員透納(左)和哈利伯頓(右)。 路透
溜馬球員透納(左)和哈利伯頓(右)。 路透

今年季後賽首次上演下剋上戲碼！首輪G6回到溜馬主場，儘管公鹿球星里拉德（Damian Lillard）即時歸隊，但少了「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿仍陷掙扎，溜馬終場以120：98大勝，以4：2順利挺進第二輪，接下來的對手是尼克或76人。

公鹿開局打出10：3攻勢，不過溜馬靠著板凳球員托平（Obi Toppin）和麥克康奈爾（T.J. McConnell）聯手攻下15分，首節打完反倒取得9分領先。第二節公鹿一度追到剩4分，但又陷入3分多鐘得分荒，溜馬半場打完領先12分。

下半場溜馬持續擴大領先，末節剩2分32秒領先21分，公鹿決定換下主力陣容，放棄比賽，連2年被下剋上，止步季後賽首輪。

溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）拿到17分10助攻，托平砍進21分8籃板，麥克康奈爾有20分9助攻4抄截，席亞康（Pascal Siakam）攻下19分。

公鹿方面，里拉德得到28分，波提斯（Bobby Portis）拿下20分15籃板，洛培茲（Brook Lopez）也有20分，米道頓（Khris Middleton）只拿14分8籃板。

Damian Lillard Giannis Antetokounmpo NBA季後賽 公鹿 溜馬

相關新聞

NBA／里拉德歸隊仍不敵溜馬 公鹿連2年被「下剋上」首輪出局

今年季後賽首次上演下剋上戲碼！首輪G6回到溜馬主場，儘管公鹿球星里拉德（Damian Lillard）即時歸隊，但少了「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿仍陷掙扎，

NBA／塞爾蒂克復仇熱火5戰晉級 泰托姆：從錯誤中記取教訓

近5年在季後賽4度遭遇的塞爾蒂克與熱火隊，今年首輪碰頭卻打出勝負落差最大的系列賽，昨天第5戰上半場，塞爾蒂克已經領先傷兵...

NBA／稱湖人被淘汰是因負載管理 魔術強森挨轟「沒看球」

日前湖人隊在季後賽首輪遭到衛冕軍金塊隊淘汰，本季提前止步，湖人5冠名宿兼傳奇控衛魔術強森（Magic Johnson）近日發文痛批，指出湖人是因為「負載管理」才在例行賽輸太多，不過卻遭到球迷打臉是胡說

NBA／系列賽4勝僅落後56秒 塞爾蒂克記取教訓淘汰熱火

塞爾蒂克今天在東區季後賽首輪第5戰於主場大勝熱火34分，不僅將熱火淘汰出局也報了去年東區冠軍賽輸球之仇，讓今天攻下16分...

NBA／抱病狂砍35分擊沉快艇搶聽牌 唐西奇：這是重要比賽

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）賽前傳出膝蓋受傷，又得到重感冒，不過為了搶下首輪系列賽G5勝利，他仍抱病上陣。結果他全場狂轟35分10助攻7籃板，帶隊以123：93大勝快艇，獨行俠系列賽取得

NBA／金塊波特家族第3人出事！20歲大學籃球員弟弟酒駕被逮

金塊前鋒Ｍ.波特（Michael Porter Jr.）正在打季後賽，但家族醜聞不斷，繼弟弟J.波特（Jontay Porter）涉賭被聯盟終身禁賽後，另一名弟弟C.波特（Coban Porter）因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。