NBA／里拉德歸隊仍不敵溜馬 公鹿連2年被「下剋上」首輪出局
今年季後賽首次上演下剋上戲碼！首輪G6回到溜馬主場，儘管公鹿球星里拉德（Damian Lillard）即時歸隊，但少了「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿仍陷掙扎，溜馬終場以120：98大勝，以4：2順利挺進第二輪，接下來的對手是尼克或76人。
公鹿開局打出10：3攻勢，不過溜馬靠著板凳球員托平（Obi Toppin）和麥克康奈爾（T.J. McConnell）聯手攻下15分，首節打完反倒取得9分領先。第二節公鹿一度追到剩4分，但又陷入3分多鐘得分荒，溜馬半場打完領先12分。
下半場溜馬持續擴大領先，末節剩2分32秒領先21分，公鹿決定換下主力陣容，放棄比賽，連2年被下剋上，止步季後賽首輪。
溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）拿到17分10助攻，托平砍進21分8籃板，麥克康奈爾有20分9助攻4抄截，席亞康（Pascal Siakam）攻下19分。
公鹿方面，里拉德得到28分，波提斯（Bobby Portis）拿下20分15籃板，洛培茲（Brook Lopez）也有20分，米道頓（Khris Middleton）只拿14分8籃板。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言