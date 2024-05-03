NBA／里拉德歸隊仍不敵溜馬 公鹿連2年被「下剋上」首輪出局

今年季後賽首次上演下剋上戲碼！首輪G6回到溜馬主場，儘管公鹿球星里拉德（Damian Lillard）即時歸隊，但少了「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿仍陷掙扎，溜馬終場以120：98大勝，以4：2順利挺進第二輪，接下來的對手是尼克或76人。

公鹿開局打出10：3攻勢，不過溜馬靠著板凳球員托平（Obi Toppin）和麥克康奈爾（T.J. McConnell）聯手攻下15分，首節打完反倒取得9分領先。第二節公鹿一度追到剩4分，但又陷入3分多鐘得分荒，溜馬半場打完領先12分。

下半場溜馬持續擴大領先，末節剩2分32秒領先21分，公鹿決定換下主力陣容，放棄比賽，連2年被下剋上，止步季後賽首輪。

溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）拿到17分10助攻，托平砍進21分8籃板，麥克康奈爾有20分9助攻4抄截，席亞康（Pascal Siakam）攻下19分。

公鹿方面，里拉德得到28分，波提斯（Bobby Portis）拿下20分15籃板，洛培茲（Brook Lopez）也有20分，米道頓（Khris Middleton）只拿14分8籃板。