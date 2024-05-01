NBA／尼克剩28秒領先6分卻沒贏 教頭：難受的輸球方式

最後28秒還握有6分領先，尼克隊幾乎到手的晉級門票卻在主場溜走，讓76人隊馬克西（Tyrese Maxey）連得7分扳平比數，最終在延長賽以106：112送出東區季後賽首輪第5戰勝利，教頭錫伯杜（Tom Thibodeau）坦言是難受的吞敗方式，不過球隊仍會按照平時流程，全力準備後天登場的第6戰。

尼克帶著3勝1敗優勢回到主場，今天眼看就要終結系列賽，紐約球迷最後卻成失望一方，錫伯杜說：「很難受的輸球方式，我們有過領先，該打得更強硬。我們在不想犯規的情況下犯規了，最後馬克西投進重要一擊。」尼克教頭最後總結「我們必須更好」。

尼克領先6分時，馬克西先在比賽剩下26秒完成「4分打」，尼克哈特（Josh Hart）被犯規戰術送上罰球線後第1罰又失手，儘管第2罰命中，但馬克西又在8.1秒投進40呎的大號外線追平比數，最終狂飆46分，讓76人延長戰線。

Tyrese Maxey put on an absolute SHOW in Game 5 with playoff career-highs in PTS and 3PM as the @sixers force a Game 6!



🔔 46 PTS

🔔 9 AST

🔔 7 3PM

🔔 Game-tying 3 to force OT



Game 6 is Thursday on TNT 🍿 pic.twitter.com/jMu91iucon — NBA (@NBA) 2024年5月1日

被吹犯規的尼克羅賓森（Mitchell Robinson）擔起責任，他承認自己沒站到防守有利位置，「下場比賽我會做更好。」

至於尼克領先3分是否該用犯規戰術，避免76人用外線追平比賽？哈特說：「我們沒有轉達到這一點，這是場上球員的失誤。我們必須確認狀況為何，現在無能為力，要回去看影片，看看下一場能怎麼做更好，並且做好準備。」

錫伯杜也說，正規賽讀秒關頭時，團隊可以有更好表現，相信團隊也做得到，「我們的溝通要做得更好。」