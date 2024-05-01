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NBA／班切羅成魔獸後魔術第一人 華格納被蓋後悔挑戰莫布里
今年季後賽有改朝換代的趨勢，許多年輕新星打出好表現，魔術雖然在季後賽首輪G5以103：104不敵騎士，但狀元班切羅（Paolo Banchero）狂攻生涯新高39分，創下許多紀錄。
班切羅G3得到31分14籃板，幫助魔術系列賽首勝開張。今天他狂拿39分，成為「魔獸」霍華德（Dwight Howard）2011年單場46分後，季後賽單場得分最高的魔術球員。班切羅以21歲又170天的年紀，成為史上第3年輕季後賽兩度得分破30的球員，僅次愛德華（Anthony Edwards）和詹姆斯（LeBron James）。
魔術輸球後，系列賽陷入2：3落後，下一戰將回到主場。班切羅受訪時表示，「我們還沒準備回家，會一場一場來，輸球確實很難受，但不能太在意，要看還有哪些地方能進步。」
本場比賽最重要的回合，就是魔術前鋒華格納（Franz Wagner）關鍵時刻切入上籃，被騎士長人莫布里（Evan Mobley）毀掉。華格納直言，「這不是最好的決定，莫布里打得很好。」
莫布里賽後也談到送出火鍋的心情，「這簡直是超現實，這是重要的回合，我們辦到了！」騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）則強調事情還沒結束，「我們要在客場再贏一場，我們還沒證明任何事，什麼都還沒做到，我們要到客場解決事情。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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