NBA／貝佛利「too small」燃士氣 殘陣公鹿贏球寫首見紀錄

公鹿長人波提斯（Bobby Portis）前戰因出拳，首節被驅逐出場。今天回主場，他砍進生涯新高29分，幫助球隊以115：92大勝，系列賽扳成2：3，下一戰將前往溜馬主場。

公鹿第二節打出30：17攻勢，第三節再將領先擴大到20分，最終輕取溜馬。波提斯受訪時談到前戰被驅逐，「我越線了，讓隊友很失望。我為自己能上場感到自豪。」波提斯也相當期待再次造訪溜馬主場，「周五會很有趣，將聽到一些『波提斯爛透了』呼喊，我會被激怒，已經準備好了。」

向來以防守見長的公鹿老將貝佛利（Patrick Beverley），第二節砍進12分，還做「too small」手勢嘲諷對手，並點燃全隊士氣。公鹿教頭瑞佛斯（Doc Rivers）受訪時大讚，「我認為貝佛利太棒了，他今晚的進攻令人難以置信。」

Patrick Beverley hit Tyrese Haliburton with the ‘too small’ celebration after this and-1 😅pic.twitter.com/i8RgbCtP4z — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年5月1日

《ESPN》記者安德魯斯（Malika Andrews）指出，公鹿是史上首支球隊，例行賽得分排名前2球員缺陣時，還能在季後賽贏球的球隊。瑞佛斯受訪時也提到，「我告訴教練團，我不知道我們是否能贏，但我們今天會全力出戰贏下比賽，你可以從準備過程中感受到這點。」

里拉德(左)、安戴托昆波(右)。 美聯社

至於公鹿兩大球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）下戰是否能歸隊，瑞佛斯表示，「我不知道如何回答這問題，我希望可以，他們非常接近復出。」