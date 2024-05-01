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NBA／公鹿續命還有好消息 教頭說字母哥、里拉德接近回歸！

中央社／ 台北1日電
公鹿教頭透露里拉德(左)、安戴托昆波(右)接近回歸。 美聯社
公鹿教頭透露里拉德(左)、安戴托昆波(右)接近回歸。 美聯社

密爾瓦基公鹿今天以115比92力退印第安那溜馬NBA季後賽首輪成功續命，賽後總教練瑞佛斯透露，雙星「字母哥」安戴托昆波里拉德接近回歸賽場。

美國職籃NBA季後賽首輪陷入1勝3負劣勢，公鹿今天回到主場面臨背水一戰，在兩大球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（DamianLillard）皆因傷缺陣情況下，密道頓（KhrisMiddleton）、波提斯（Bobby Portis）挺身而出，皆攻下29分，加上後衛貝佛利（Patrick Beverley）挹注13分、12籃板，早早鎖定勝利，將系列戰扳成2勝3負。

避免賽季提前結束後，公鹿主場球迷齊聲喊道「第7戰」，打出季後賽代表作的波提斯認為，下一戰作客溜馬將非常有趣，「可能會聽到一些『Bobby爛透了』的言論，但我已經準備好了，而且內心超級興奮。」

針對安戴托昆波、里拉德是否在季後賽首輪還有上場的可能性，公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）透露，兩人恢復的狀況相當不錯，「我不知道怎麼回答這個問題，只能說他們非常、非常、非常接近回到賽場。」

溜馬主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）則提到，必須認知到公鹿抱著不能再輸的心態在拚戰，全隊上下都放手一搏，「最後他們繳出更好的表現，並且在各方面皆壓制我們。」溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）扛起責任，自認沒讓球員做好準備迎接這場比賽。

NBA季後賽 公鹿 安戴托昆波 溜馬 里拉德

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