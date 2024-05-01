NBA／76人教頭手指受傷無法畫戰術 安比德聽噓聲稱愛當反派

76人今天靠著馬克西（Tyrese Maxey）狂轟46分，帶隊在季後賽首輪G5以112：106擊敗尼克，將系列賽扳成2：3。值得一提的是，76人總教練諾斯（Nick Nurse）因手指受傷，下半場後就沒辦法畫戰術。

據紐媒《SNY》記者貝格利（Ian Begley）報導，諾斯因不滿裁判哨音沮喪拍手，結果導致手指受傷，下半場他無法拿起戰術板畫戰術。

76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）第四節尾聲先是完成四分打，再飆進一記超遠三分球，將比賽拖進延長賽，最終也帶隊搶下勝利。諾斯受訪時談到馬克西的關鍵發揮，「我一直鼓勵他把握機會投籃，他確實做到了。」

TYRESE MAXEY DRILLS THE 3 + THE FOUL !!!



SIXERS CUT THE DEFICIT TO 2 ON TNT



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76人球星安比德（Joel Embiid）因骯髒動作太多，已被紐約球迷視為頭號公敵，他受訪時被問到成為反派的心情，他表示，「我愛紐約，紐約是我最愛的城市。如果我必須成為出氣筒，聽到很多『X你的安比德』，沒關係，我很喜歡。」