快訊

貴婦奈奈公公涉詐欺逃亡加拿大 調查局證實願返台說明

詹雅雯遭猥褻半年兇手發聲道歉？ 經紀人澄清：並非當事人

NBA／76人教頭手指受傷無法畫戰術 安比德聽噓聲稱愛當反派

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德(左)、76人教頭諾斯(右)。 法新社
安比德(左)、76人教頭諾斯(右)。 法新社

76人今天靠著馬克西（Tyrese Maxey）狂轟46分，帶隊在季後賽首輪G5以112：106擊敗尼克，將系列賽扳成2：3。值得一提的是，76人總教練諾斯（Nick Nurse）因手指受傷，下半場後就沒辦法畫戰術。

據紐媒《SNY》記者貝格利（Ian Begley）報導，諾斯因不滿裁判哨音沮喪拍手，結果導致手指受傷，下半場他無法拿起戰術板畫戰術。

76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）第四節尾聲先是完成四分打，再飆進一記超遠三分球，將比賽拖進延長賽，最終也帶隊搶下勝利。諾斯受訪時談到馬克西的關鍵發揮，「我一直鼓勵他把握機會投籃，他確實做到了。」

76人球星安比德（Joel Embiid）因骯髒動作太多，已被紐約球迷視為頭號公敵，他受訪時被問到成為反派的心情，他表示，「我愛紐約，紐約是我最愛的城市。如果我必須成為出氣筒，聽到很多『X你的安比德』，沒關係，我很喜歡。」

76人 Joel Embiid NBA季後賽 尼克

延伸閱讀

NBA／76人馬克西神仙表現追上張伯倫 哈里斯：他扛起球隊

NBA／馬克西46分加2神仙球續命 76人OT險勝尼克拒絕淘汰

NBA／主場被紐約球迷攻佔 安比德生氣喊失望：這不OK

NBA／安比德50分紀錄夜 罰球數爆多、動作太髒引熱議

相關新聞

NBA／沒有字母哥、里拉德雙星 公鹿還是大勝溜馬23分續命

公鹿隊東區季後賽首輪第5戰，當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Dami...

NBA／76人馬克西神仙表現追上張伯倫 哈里斯：他扛起球隊

76人在今天作客尼克主場的系列賽續命戰中，在球隊一哥安比德（Joel Embiid）遭到對手強力封鎖下，由馬克西（Tyr...

NBA／76人教頭手指受傷無法畫戰術 安比德聽噓聲稱愛當反派

76人今天靠著馬克西（Tyrese Maxey）狂轟46分，帶隊在季後賽首輪G5以112：106擊敗尼克，將系列賽扳成2：3。值得一提的是，76人總教練諾斯（Nick Nurse）因手指受傷，下半場後

NBA／魔術班切羅39分做白工 莫布里關鍵火鍋騎士率先聽牌

魔術與騎士東區季後賽首輪前4戰形成2：2平手，今天騎士回主場打天王山之戰，再度形成防守大戰，騎士靠著莫布里（Evan Mobley）關鍵火鍋，終場以104：103險勝，系列賽取得3：2聽牌。 騎

NBA／羅素還是八村壘？漢姆痛批某湖人先發連10場烙賽

湖人季後賽首輪被金塊淘汰，許多球迷將矛頭指向湖人總教練漢姆（Darvin Ham），有消息指出他的帥位非常危險。漢姆接受ESPN專訪時，竟批評一名先發球員連10場烙賽（表現不佳）。 報導提到，漢

NBA／快艇雷納德G5再缺陣 獨行俠唐西奇右膝扭傷可能上場

快艇季後賽首輪與獨行俠戰成2：2平手，G5將回到主場進行天王山之戰。不過賽前卻傳出壞消息，球星雷納德（Kawhi Leonard）確定缺陣。 快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）今天受訪時透

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。