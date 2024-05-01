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NBA／綠衫軍帥哥史蒂文斯獲選最佳總管 雷霆普雷斯帝排第2

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克總管史蒂文斯。 美聯社
塞爾蒂克總管史蒂文斯。 美聯社

聯盟今天公布年度最佳總管，由塞爾蒂克帥哥總管史蒂文斯（Brad Stevens）獲選，雷霆總管普雷斯帝（Sam Presti）票數第2，第3是灰狼隊康納利（Tim Connelly）。

史蒂文斯曾執教塞爾蒂克8年，本季是他擔任球隊總管第3季。他在休賽季發動交易，得到哈勒戴（Jrue Holiday）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）兩名先發大將，綠衫軍也打出64勝18敗戰績，淨勝分+11.7，創史上第3佳。

年度總管由聯盟各隊高層投出，史蒂文斯獲得101分遙遙領先，普雷斯帝49分，康納利29分。雷霆本季打出例行賽西區第一戰績，且球隊平均年齡僅23.4歲，幾乎都是自家培養的選手，普雷斯帝選秀眼光功不可沒。雷霆不僅當下陣容堅強，手上也有滿滿的首輪選秀籤。

灰狼總管康納利上季發動大交易，換回明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），被各界看衰。不過去年季中換回老將康利（Mike Conley）後，球隊實力提升，休賽季與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）達成續約，本季幾乎維持原班人馬，打下西區第3佳績。

塞爾蒂克 灰狼 雷霆

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