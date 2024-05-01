NBA／尼克傷兵+1 射手波格丹諾維奇動刀整季報銷
尼克前鋒藍道（Julius Randle）早已確定賽季報銷，如今射手波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）也確定動刀治療左腳傷勢，本季報銷。
尼克季中發動交易，向活塞換回波格丹諾維奇，補強陣容深度。他加盟尼克後都從板凳出發，季後賽首輪G4面對76人，只打1分鐘就因為和貝頓（Nicolas Batum）搶球，痛苦倒地，提前離場。
G5尼克與76人戰到延長賽，最終以106：112落敗，尼克全場只用7名球員，哈特（Josh Hart）上滿53分鐘，布朗森（Jalen Brunson）也打51分鐘。前次有球員季後賽打滿53分鐘，是2021年效力籃網的杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden），當時季後賽第二輪籃網G7面對公鹿，最終輸球被淘汰。
現年35歲的波格丹諾維奇本季出賽57場，平均得到15.2分，三分球命中率39.8%。下季年薪為1900萬美元，只有200萬美元受保障。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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