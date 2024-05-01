快訊

調查北士科、京華城案議會9人小組名單出爐 藍綠提案要約談柯文哲

線狀對流發展中！閃電訊號每分鐘600次 午後南部注意強降雨、雷擊

NBA／羅素還是八村壘？漢姆痛批某湖人先發連10場烙賽

NBA／尼克傷兵+1 射手波格丹諾維奇動刀整季報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克射手波格丹諾維奇(左)。 美聯社
尼克射手波格丹諾維奇(左)。 美聯社

尼克前鋒藍道（Julius Randle）早已確定賽季報銷，如今射手波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）也確定動刀治療左腳傷勢，本季報銷。

尼克季中發動交易，向活塞換回波格丹諾維奇，補強陣容深度。他加盟尼克後都從板凳出發，季後賽首輪G4面對76人，只打1分鐘就因為和貝頓（Nicolas Batum）搶球，痛苦倒地，提前離場。

G5尼克與76人戰到延長賽，最終以106：112落敗，尼克全場只用7名球員，哈特（Josh Hart）上滿53分鐘，布朗森（Jalen Brunson）也打51分鐘。前次有球員季後賽打滿53分鐘，是2021年效力籃網的杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden），當時季後賽第二輪籃網G7面對公鹿，最終輸球被淘汰。

現年35歲的波格丹諾維奇本季出賽57場，平均得到15.2分，三分球命中率39.8%。下季年薪為1900萬美元，只有200萬美元受保障。

76人 Bojan Bogdanovic NBA季後賽 尼克

相關新聞

NBA／沒有字母哥、里拉德雙星 公鹿還是23分大勝溜馬續命

公鹿隊東區季後賽首輪第5戰，當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Dami...

NBA／馬克西46分加2神仙球續命 76人OT險勝尼克拒絕淘汰

系列賽以1：3落後的76人隊今天繼續作客尼克隊主場，靠著全場狂飆46分的馬克西（Tyrese Maxey）於正規賽結束前...

NBA／76人馬克西神仙表現追上張伯倫 哈里斯：他扛起球隊

76人在今天作客尼克主場的系列賽續命戰中，在球隊一哥安比德（Joel Embiid）遭到對手強力封鎖下，由馬克西（Tyr...

NBA／魔術班切羅39分做白工 莫布里關鍵火鍋騎士率先聽牌

魔術與騎士東區季後賽首輪前4戰形成2：2平手，今天騎士回主場打天王山之戰，再度形成防守大戰，騎士靠著莫布里（Evan Mobley）關鍵火鍋，終場以104：103險勝，系列賽取得3：2聽牌。 騎

NBA／羅素還是八村壘？漢姆痛批某湖人先發連10場烙賽

湖人季後賽首輪被金塊淘汰，許多球迷將矛頭指向湖人總教練漢姆（Darvin Ham），有消息指出他的帥位非常危險。漢姆接受ESPN專訪時，竟批評一名先發球員連10場烙賽（表現不佳）。 報導提到，漢

NBA／快艇雷納德G5再缺陣 獨行俠唐西奇右膝扭傷可能上場

快艇季後賽首輪與獨行俠戰成2：2平手，G5將回到主場進行天王山之戰。不過賽前卻傳出壞消息，球星雷納德（Kawhi Leonard）確定缺陣。 快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）今天受訪時透

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。