NBA／尼克傷兵+1 射手波格丹諾維奇動刀整季報銷

尼克前鋒藍道（Julius Randle）早已確定賽季報銷，如今射手波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）也確定動刀治療左腳傷勢，本季報銷。

尼克季中發動交易，向活塞換回波格丹諾維奇，補強陣容深度。他加盟尼克後都從板凳出發，季後賽首輪G4面對76人，只打1分鐘就因為和貝頓（Nicolas Batum）搶球，痛苦倒地，提前離場。

Bojan Bogdanovic heads to locker room after Nic Batum lands on his leg pic.twitter.com/ccbsZYvSAp — New York Basketball (@NBA_NewYork) 2024年4月28日

G5尼克與76人戰到延長賽，最終以106：112落敗，尼克全場只用7名球員，哈特（Josh Hart）上滿53分鐘，布朗森（Jalen Brunson）也打51分鐘。前次有球員季後賽打滿53分鐘，是2021年效力籃網的杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden），當時季後賽第二輪籃網G7面對公鹿，最終輸球被淘汰。

現年35歲的波格丹諾維奇本季出賽57場，平均得到15.2分，三分球命中率39.8%。下季年薪為1900萬美元，只有200萬美元受保障。