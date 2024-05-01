NBA／魔術班切羅39分做白工 莫布里關鍵火鍋騎士率先聽牌
魔術與騎士東區季後賽首輪前4戰形成2：2平手，今天騎士回主場打天王山之戰，再度形成防守大戰，騎士靠著莫布里（Evan Mobley）關鍵火鍋，終場以104：103險勝，系列賽取得3：2聽牌。
騎士系列賽前4戰得分都沒破百，當家中鋒艾倫（Jarrett Allen）本場因傷缺陣。首節後衛葛蘭德（Darius Garland）獨得17分，幫助騎士取得33：23領先，但第二節騎士又熄火，單節只拿15分，半場打完只以48：47領先。
第三節魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）砍進11分，但騎士射手史特魯斯（Max Strus）也飆進3記外線，攻下11分，騎士帶著5分領先進入決勝節。
末節開局魔術打出10：4攻勢逆轉戰局，接著戰況陷入膠著，莫布里關鍵時刻吃餅得分，還賞給魔術華格納（Franz Wagner）火鍋，隨後米契爾（Donovan Mitchell）兩罰全中，儘管班切羅投進三分球，仍無力回天。
騎士球星米契爾全場砍進28分，葛蘭德23分5助攻，莫布里得到14分13籃板，還有2助攻2抄截；魔術則以班切羅狂砍39分8籃板表現最佳。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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