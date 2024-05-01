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NBA／馬克西46分加2神仙球續命 76人OT險勝尼克拒絕淘汰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬克西狂飆46分，包含兩記神仙球，率76人OT擊敗尼克躲過淘汰。 美聯社
馬克西狂飆46分，包含兩記神仙球，率76人OT擊敗尼克躲過淘汰。 美聯社

系列賽以1：3落後的76人隊今天繼續作客尼克隊主場，靠著全場狂飆46分的馬克西（Tyrese Maxey）於正規賽結束前的兩顆神仙球續命，加上安比德（Joel Embiid）及時回神在延長賽的關鍵攻守，最終就以112：106擊敗尼克，將系列賽再帶回到費城主場。

在費城收下2連勝帶著聽牌優勢回到紐約的尼克，今天系列賽第5戰開賽卻出現慢熱的狀況，讓76人首節就在馬克西單節11分領軍下，取得26：17領先。

不過尼克第2節隨即找回進攻手感，尤其是球隊主控布朗森（Jalen Brunson）火力全開單節進帳13分，帶領尼克狂掃32分逆轉戰局，中場休息時反倒取得49：43領先。

下半場兩軍則展開拉鋸戰，尼克在第4節初一度拉出一波10：0的攻勢取得領先，並靠防守端的壓迫讓76人一哥安比德連連發生失誤，發動反快攻得分，讓尼克一度在第4節最後1分鐘取得6分領先。

眼看尼克系列賽勝利即將到手，76人今天手感最火燙的馬克西在關鍵時刻挺身而出，先是在倒數25秒完成「四分打」，又在正規賽最後8.1秒投進超大號追平比數三分球，將戰線拉長到延長賽。

延長賽尼克布朗森與76人馬克西上演互飆秀，兩人包辦該節前8分，隨後正規賽表現不佳的安比德挺身接管戰局，除了在防守端連續擋下布朗森兩波進攻外，還在倒數1分40秒完成「三分打」，幫76人取得4分領先，但布朗森也連得4分再度扳平。

倒數1分02秒76人烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）在籃下擺進超前2分，隨後尼克卻發生關鍵失誤，76人最終再靠著哈里斯（Tobias Harris）與馬克西的4罰俱中，以6分差距險勝尼克，將系列賽再帶回到費城。

76人今天以馬克西攻下46分、9助攻表現最佳，安比德則是拿下19分、16籃板、10助攻、5阻攻的「大三元」，但也發生高達9次失誤，尼克則以布朗森拿下40分最佳。

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