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NBA／快艇雷納德G5再缺陣 獨行俠唐西奇右膝扭傷可能上場
快艇季後賽首輪與獨行俠戰成2：2平手，G5將回到主場進行天王山之戰。不過賽前卻傳出壞消息，球星雷納德（Kawhi Leonard）確定缺陣。
快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）今天受訪時透露，雷納德因治療右膝發炎，無法參加訓練，G5也不會上場。
這輪系列賽快艇沒雷納德2勝0敗；有雷納德卻0勝2敗。泰隆魯認為雷納德在場邊也能提供幫助，「他可以和球員們交談，讓喬治（Paul George）和哈登（James Harden）知道他的看法，他有話直說，儘管沒上場，也幫我們很多。」
獨行俠方面，當家球星唐西奇（Luka Doncic）G4右膝扭傷，他賽後接受2小時治療，受訪時坦承傷勢影響到移動能力。獨行俠總教練基德（Jason Kidd）今天受訪時則指出，唐西奇完成所有訓練，G5可能上場。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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