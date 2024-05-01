快訊

勞動節報喜！第1季新制勞退大賺3,331億元 平均每位勞工分紅2.6萬元

蘋果入社測驗？畫一條線讓「123=4」算式成立 網友直呼有夠難

8成女性愛愛好被動？研究曝最無效也最NG的避孕行為「就是它」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／快艇雷納德G5再缺陣 獨行俠唐西奇右膝扭傷可能上場

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇(左)、雷納德(右)。 法新社
唐西奇(左)、雷納德(右)。 法新社

快艇季後賽首輪與獨行俠戰成2：2平手，G5將回到主場進行天王山之戰。不過賽前卻傳出壞消息，球星雷納德（Kawhi Leonard）確定缺陣。

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）今天受訪時透露，雷納德因治療右膝發炎，無法參加訓練，G5也不會上場。

這輪系列賽快艇沒雷納德2勝0敗；有雷納德卻0勝2敗。泰隆魯認為雷納德在場邊也能提供幫助，「他可以和球員們交談，讓喬治（Paul George）和哈登（James Harden）知道他的看法，他有話直說，儘管沒上場，也幫我們很多。」

獨行俠方面，當家球星唐西奇（Luka Doncic）G4右膝扭傷，他賽後接受2小時治療，受訪時坦承傷勢影響到移動能力。獨行俠總教練基德（Jason Kidd）今天受訪時則指出，唐西奇完成所有訓練，G5可能上場。

Kawhi Leonard Luka Doncic NBA季後賽 快艇 獨行俠

相關新聞

NBA／馬克西46分加2神仙球續命 76人OT險勝尼克拒絕淘汰

系列賽以1：3落後的76人隊今天繼續作客尼克隊主場，靠著全場狂飆46分的馬克西（Tyrese Maxey）於正規賽結束前...

NBA／馬克西神仙級演出追上張伯倫 哈里斯：他扛起球隊

76人在今天作客尼克主場的系列賽續命戰中，在球隊一哥安比德（Joel Embiid）遭到對手強力封鎖下，由馬克西（Tyr...

NBA／魔術班切羅39分做白工 莫布里關鍵火鍋騎士率先聽牌

魔術與騎士東區季後賽首輪前4戰形成2：2平手，今天騎士回主場打天王山之戰，再度形成防守大戰，騎士靠著莫布里（Evan Mobley）關鍵火鍋，終場以104：103險勝，系列賽取得3：2聽牌。 騎

NBA／快艇雷納德G5再缺陣 獨行俠唐西奇右膝扭傷可能上場

快艇季後賽首輪與獨行俠戰成2：2平手，G5將回到主場進行天王山之戰。不過賽前卻傳出壞消息，球星雷納德（Kawhi Leonard）確定缺陣。 快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）今天受訪時透

NBA／綠衫軍波爾辛吉斯傷勢與字母哥相同 將缺席數場比賽

塞爾蒂克禁區門神波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）昨天因傷提前退場，今天檢查結果出爐，確定是比目魚肌拉傷，將缺席數場比賽。這和公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetoko

NBA／穆雷3.6秒致勝球 金塊5戰淘汰湖人

金塊隊當家後衛穆雷前一場拉傷左小腿，教練團原本不打算讓他在季後賽西區首輪第5戰出賽，但他請纓上陣，不但轟下全場最高32分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。