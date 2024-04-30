NBA／又是送偶像回家！ 穆雷：詹姆斯是我最喜歡的球員之一
與湖人系列賽中G2上演絕殺，G5又投進致勝球展現大心臟的穆雷（Jamal Murray），5戰淘汰湖人之後，盛讚對手詹姆斯（LeBron James），並表示詹姆斯是他兒時的偶像。
穆雷談及詹姆斯時說道，「當我還是個小孩時，他還在騎士與魔術打季後賽。那時我最好的朋友在我生日時送我一件他的球衣，我記得有場比賽剩最後幾秒時他投進絕殺，我一直記得當時他的慶祝動作，我和我爸爸也一起歡呼。」
穆雷也表示自己非常榮幸能與詹姆斯同場對抗，「他一直是我最喜歡的球員之一，現在他仍然是身體素質十分出色的球員，同時他對比賽的閱讀、熱情和時機都非常出色，他的籃球智商真的非常高。我很榮幸能與他同場對抗，這當中發生很多有趣的事。這次系列賽他蓋了我好幾次，他真是一位出色的球員。」
穆雷在第四節和約柯奇（Nikola Jokic）配合中，空切到籃下完成灌籃，而湖人補防的球員正是偶像詹姆斯，在偶像面前完成這記灌籃。但詹姆斯在此戰湖人確定輸球後，直接回到休息室，沒有和金塊的任何人致意，此舉動也引來球迷們熱議。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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