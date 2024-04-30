NBA／太陽諾基奇季後賽3勝17敗 勇士格林嗆：大軟蛋被淘汰了

太陽昨天在季後賽首輪G4不敵灰狼，系列賽慘遭橫掃。勇士前鋒格林（Draymond Green）也見獵心喜，在自家節目上嗆太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）是「大軟蛋」。

格林去年12月在場上對諾基奇使出右鉤拳，遭聯盟無限期禁賽。格林復出後，2月與太陽再度交手，兩人再度爆發肢體衝突，賽後還不停互噴，兩人的恩怨延續中。

儘管格林效力的勇士附加賽就被淘汰，連季後賽都沒得打，但當太陽被淘汰時，他馬上嗆諾基奇是大軟蛋，「當你不成功，卻試圖針對別人時，要非常小心。特別是你扮演的角色不夠重要，或無法影響比賽結果時，就很難去針對別人。所以，那個大軟蛋被淘汰了。」

據《Statmuse》統計，諾基奇生涯在季後賽從未突破首輪，戰績3勝17敗，勝率是史上最低（至少出賽20場）。網友紛紛留言表示，「格林的冠軍數比諾基奇季後賽勝場數還多」、「這是格林的季後賽」、「格林需要回去接受諮詢」。