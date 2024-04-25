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NBA／骰到6狂飆23記外線！「最強老八」熱火擊敗綠衫軍

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火隊馬丁(右)外線6投5中，全場進帳21分。 路透
熱火隊馬丁(右)外線6投5中，全場進帳21分。 路透

兵強馬壯的塞爾蒂克被外界預期，能輕鬆收拾沒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的熱火，沒想到季後賽首輪G2熱火外線大爆發，以53.5%命中率投進23記三分球，終場以111：101爆冷贏球，系列賽扳成1：1平手。

熱火首節外線就15投8中，但塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）單節獨拿14分，只讓熱火領先1分。第二節換成布朗（Jaylen Brown）挺身而出，單節豪取15分，幫助綠衫軍半場打完反倒取得3分領先。

第三節塞爾蒂克進攻斷電，熱火打出15：3攻勢，帶著6分領先進入決勝節。熱火後衛赫洛（Tyler Herro）關鍵時刻扮演進攻發動機，連傳5次助攻，自己還打進1球，幫助熱火奠定勝基。

熱火團隊三分球43投23中，命中率53.5%。赫洛拿到24分14助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）21分10籃板，馬丁（Caleb Martin）外線6投5中，進帳21分。

塞爾蒂克方面，布朗砍下33分8籃板，泰托姆得到28分8籃板，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）全場9投1中，只拿到6分8籃板，正負值-32。

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NBA季後賽 塞爾蒂克 熱火 赫洛

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