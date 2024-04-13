NBA／35歲後單季總得分破2000 杜蘭特史上第3人
杜蘭特（Kevin Durant）在今天太陽險勝國王的關鍵比賽中攻下28分，這讓他本季總得分累積來到2017分，生涯第7次單季至少2000分。
根據統計，杜蘭特成為史上第3位在35歲之後還能單季總得分超過2000分的球員，前兩位分別是英格利許（Alex English）和「郵差」馬龍（Karl Malone）。
英格利許35歲之後單季最多是2175分，馬龍則是2095分，杜蘭特本季還剩一場比賽顯然是無法超越這項紀錄；不過杜蘭特本季場均27.2分還是比兩位前輩高出許多，寫下屬於自己的特殊紀錄。
賽後談到今天太陽能在逆境中贏得重要勝利，保住爭取第6名的希望，杜蘭特強調面對關鍵比賽，與其說比拚技術能力，顯然求勝慾望更為重要。
「歸根結底，這取決於誰更想要拿下比賽，還有誰在場上最有贏球意志，我們不能總是依賴教練團所畫的戰術。」杜蘭特說。
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