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NBA／35歲後單季總得分破2000 杜蘭特史上第3人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特寫下屬於自己的特殊紀錄。 法新社
杜蘭特寫下屬於自己的特殊紀錄。 法新社

杜蘭特（Kevin Durant）在今天太陽險勝國王的關鍵比賽中攻下28分，這讓他本季總得分累積來到2017分，生涯第7次單季至少2000分。

根據統計，杜蘭特成為史上第3位在35歲之後還能單季總得分超過2000分的球員，前兩位分別是英格利許（Alex English）和「郵差」馬龍（Karl Malone）。

英格利許35歲之後單季最多是2175分，馬龍則是2095分，杜蘭特本季還剩一場比賽顯然是無法超越這項紀錄；不過杜蘭特本季場均27.2分還是比兩位前輩高出許多，寫下屬於自己的特殊紀錄。

賽後談到今天太陽能在逆境中贏得重要勝利，保住爭取第6名的希望，杜蘭特強調面對關鍵比賽，與其說比拚技術能力，顯然求勝慾望更為重要。

「歸根結底，這取決於誰更想要拿下比賽，還有誰在場上最有贏球意志，我們不能總是依賴教練團所畫的戰術。」杜蘭特說。

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