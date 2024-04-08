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NBA／成軍以來首見！灰狼連續3季對戰湖人佔優勢

中央社／ 綜合外電報導
灰狼本季對戰湖人取得3勝1敗優勢。 法新社
灰狼本季對戰湖人取得3勝1敗優勢。 法新社

鋒線悍將里德（Naz Reid）今天攻下全場最高31分，幫助灰狼127比117擊敗湖人，灰狼以54勝24敗的戰績重登西區龍頭寶座；湖人排名掉到西區第9，打進季後賽之路更加艱困。

NBA例行賽結束後，東、西區前6名可直接揮軍季後賽，7到10名需打附加賽。7、8名對戰的勝隊為季後賽第7種子，敗隊需再與9、10之戰的勝隊交手，爭季後賽最後1張門票。

今天這一役，洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）因為出現流感症狀未出賽。戴維斯（Anthony Davis）則是於首節的一波進攻中，被明尼蘇達灰狼的安德森（Kyle Anderson）打到眼睛，只打12分鐘就退場。

少了戴維斯捍衛禁區，灰狼在第二節大開殺戒，一口氣轟下46分奠定勝基，後續也擋住湖人的反擊，最終穩住領先局面。

「顯然，我們得到一個幸運的機會。」灰狼主帥芬奇（Chris Finch）談到戴維斯提前傷退。

今天贏球後，灰狼拿下最近9場比賽中的第7勝，這讓他們擠下丹佛金塊，成為西區霸主，有機會繼2003-04年賽季之後拿下隊史第2次西區龍頭的成績。

另一方面，灰狼本季對戰湖人取得3勝1敗的成績，球隊已經連續3年面對湖人取得對戰優勢，這是灰狼成軍以來首見。

里德除攻下31分，還抓下11個籃板，愛德華（Anthony Edwards）為灰狼貢獻26分，並送出8次助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）有18分、16籃板的「雙十」成績。

湖人此役吞敗，終止一波4連勝，雖然這只是他們近11戰中的第2場敗仗，但在關鍵時刻輸球，讓他們戰績變成45勝34敗，排名暫居西區第9，落後沙加緬度國王0.5場。

八村壘（Rui Hachimura）此役攻下湖人全隊最高的30分，板凳出發的海斯（Jaxson Hayes）貢獻了19分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）獲18分，羅素（D'Angelo Russell）有15分、11助攻進帳。

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