聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／傳米契爾續約前提 騎士戰力能否衝擊總冠軍？
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
NBA季後賽即將來臨，各隊例行賽皆剩下最後幾場比賽，騎士目前戰績46勝32敗暫居東區第3，落後第2名的公鹿1.5場，有很高機率能以第3種子進入季後賽；不過近期卻傳出當家球星米契爾（Donovan Mitchell）在休賽季將會拒絕與騎士續約，甚至喊出「Trade Me」要求球隊交易自己，這對正在備戰季後賽的騎士來說是潛藏著不安定的因素。
根據《Bleacher Report》的記者平克斯（Eric Pincus） 指出，聯盟有越來越多人認為，除非騎士對打進NBA總冠軍賽有明顯的推動力道，否則米契爾很可能會拒絕續約，並找尋其他選擇。也因此，外界評估騎士很可能會在米契爾成為自由球員之前選擇將其交易，避免血本無歸的情況出現。
本季米契爾累積出賽52場，場均得到26.8分5.1籃板6.0助攻。對騎士隊來說，在休賽季送走米契爾不是他們所願意接受的事。即使米契爾要求交易，騎士也不一定會答應，因為米契爾在2024-25年賽季仍有合約在身。
然而，幾乎可以肯定的是，米契爾將會拒絕他在2025-26年賽季的球員選項，提前跳脫合約在明年7月成為自由球員。在那之前，他可能會接受一份能將薪資最大化的合約，而消息指出，騎士願意提供這樣的續約條件。
2023-24 NBA即時比分
▪湖人氣勢無法擋！近10戰勇奪9勝 排名衝上西區第8！這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言