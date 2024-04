NBA／傳米契爾續約前提 騎士戰力能否衝擊總冠軍？

Donovan Mitchell’s 2 years in Cleveland



2022-2023 2023-2024

28.3 PPG 26.8 PPG

4.4 APG 6.0 APG

4.3 RPG 5.1 RPG

48.4 FG% 46.3 FG%

38.6 3P% 36.8 3P%



Should be the last person you trade.. pic.twitter.com/fkS5Jf5J3T