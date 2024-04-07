NBA／傳米契爾續約前提 騎士戰力能否衝擊總冠軍？

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NBA季後賽即將來臨，各隊例行賽皆剩下最後幾場比賽，騎士目前戰績46勝32敗暫居東區第3，落後第2名的公鹿1.5場，有很高機率能以第3種子進入季後賽；不過近期卻傳出當家球星米契爾（Donovan Mitchell）在休賽季將會拒絕與騎士續約，甚至喊出「Trade Me」要求球隊交易自己，這對正在備戰季後賽的騎士來說是潛藏著不安定的因素。

根據《Bleacher Report》的記者平克斯（Eric Pincus） 指出，聯盟有越來越多人認為，除非騎士對打進NBA總冠軍賽有明顯的推動力道，否則米契爾很可能會拒絕續約，並找尋其他選擇。也因此，外界評估騎士很可能會在米契爾成為自由球員之前選擇將其交易，避免血本無歸的情況出現。

本季米契爾累積出賽52場，場均得到26.8分5.1籃板6.0助攻。對騎士隊來說，在休賽季送走米契爾不是他們所願意接受的事。即使米契爾要求交易，騎士也不一定會答應，因為米契爾在2024-25年賽季仍有合約在身。

然而，幾乎可以肯定的是，米契爾將會拒絕他在2025-26年賽季的球員選項，提前跳脫合約在明年7月成為自由球員。在那之前，他可能會接受一份能將薪資最大化的合約，而消息指出，騎士願意提供這樣的續約條件。